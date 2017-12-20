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Солвита Аболтиня сложит депутатский мандат с началом новой сессии Сейма в январе, пишет Latvijas avīze.

Как сказала Аболтиня в интервью агентству ЛЕТА, сегодня последнее заседание Сейма, в котором она примет участие.

Перед сложением мандата ей надо провести 10 января заседание комиссии по национальной безопасности.

Аболтиня участвовала в выборах от Курземского избирательного округа. После ее ухода на место депутата может претендовать Нормунд Тропиньш, но он заявил агентству ЛЕТА, что не намерен работать в Сейме и останется в Талсинском самоуправлении. Следующие, кто может претендовать на мандат - Артис Густовскис и помощник Хосама Абу Мери Эдгар Икстенс.

Аболтиня уже ранее заявила, что вернется на дипломатическую службу. Из "Единства" она была исключена 6 ноября.

Фото: flickr.com