Аболтиня сложит депутатский мандат в январе (6)

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Политика | 20 декабря 2017 года, 09:20

Солвита Аболтиня сложит депутатский мандат с началом новой сессии Сейма в январе, пишет Latvijas avīze.

Как сказала Аболтиня в интервью агентству ЛЕТА, сегодня последнее заседание Сейма, в котором она примет участие.

Перед сложением мандата ей надо провести 10 января заседание комиссии по национальной безопасности.

Аболтиня участвовала в выборах от Курземского избирательного округа. После ее ухода на место депутата может претендовать Нормунд Тропиньш, но он заявил агентству ЛЕТА, что не намерен работать в Сейме и останется в Талсинском самоуправлении. Следующие, кто может претендовать на мандат - Артис Густовскис и помощник Хосама Абу Мери Эдгар Икстенс.

Аболтиня уже ранее заявила, что вернется на дипломатическую службу. Из "Единства" она была исключена 6 ноября.

Фото: flickr.com

Комментарии 6
Ekaterina Romanova1 час назад
почему только она ? где остальные которые должны сделать тоже самое : Домбрава , Инара Мурниеце , Шноре , том, что Александр Кирштейнс , Бондарс , Шадурскис , Кучинский , Чакша , Дана Рейзниеце-Озола , Бергманис министр обороны страны - и многие другие которые приносят огромный вред Латвии и латаийскому народу , такие правители безграмотно управляющие страной НАМ НЕ НУЖНЫ !!!!! пора им тоже сложить свои мандаты и покинуть политическую арену ..ПОЗОРНОЕ ХУТОРНОЕ НИКЧЕМНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛАТВИИ , И ПРЕЗИДЕНТ ТАКОЙ ЖЕ НЕКЧЕМНЫЙ
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Патриот 1 час назад
Дак её немедленно надо в тюрьму сажать как врага своего народа!!!! Пока опять эмунитет не нарыла!
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Ekaterina Romanova1 час назад
почему только она ? где остальные которые должны сделать тоже самое : Домбрава , Инара Мурниеце , Шноре , том, что Александр Кирштейнс , Бондарс , Шадурскис , Кучинский , Чакша , Дана Рейзниеце-Озола и многие другие которые приносят огромный вред Латвии и латаийскому народу , такие правители безграмотно управляющие страной НАМ НЕ НУЖНЫ !!!!! пора им тоже сложить свои мандаты и покинуть политическую арену
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