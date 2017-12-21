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Депутаты Сейма сегодня поблагодарили Солвиту Аболтиню за работу, так как это было ее последнее заседание перед сложением мандата, сообщает Nra.lv.

Зампредседателя Сейма Инесе Либиня-Эгнере сообщила с трибуны, что это последнее заседание парламента, в котором принимает участие Аболтиня. Вслед за этим с благодарностью к Аболтине обратились члены президиума Сейма и рядовые депутаты, они преподнесли Аболтине цветы.

Аболтиня была политиком на протяжении 16 лет, теперь она вернется на дипломатическую службу. Она сможет работать в Министерстве иностранных дел, но только после сложения мандата, отмечает NRA. Скорее всего, это произойдет 11-го января, когда будет утвержден мандат депутата, который займет место Аболтини.

"Я начала как чиновник и, очевидно, дослужусь до генерала, потому что председатель Сейма - это высшая должность в парламенте", - отметила Аболтиня в разговоре с журналистами.

Она отметила, что всегда была требовательной по отношению к себе и коллегам, и, с ее точки зрения, не всех это устраивало.

"Тем не менее личный комфорт не так важен, если при помощи действий можно чего-то достичь", - отметила она.

Ранее Аболтиня написала заявление об уходе с должности председателя парламентской фракции "Единство". Сегодня на эту должность был утвержден Хосам Абу Мери.

Фото из Flickr