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Рига пытается создать альтернативный вектор сотрудничества с Москвой и Россией, не совпадающий с приоритетами внешней политики Латвии, заявил исполнительный директор Центра внешнеполитических исследований Андис Кудорс на презентации исследования "Латвийские регионы и внешняя политика государства. Изучение российского фактора".

Как пишет Skaties.lv, Рига выделяется большим количеством взаимных визитов в Россию, особенно в 2009, 2010 и 2011 гг., и с 2009 года во внешней коммуникации Риги заметен поворотный пункт, хотя то, что до прихода к власти в Риге "Центра согласия" и мэра Нила Ушакова латвийская столица не смотрела в восточном направлении, неправда, отметил он.

"Рига имеет символическое значение, ведь это не просто большой город, это столица, поэтому ее внешние отношения влияют на имидж государства и реакцию представителей других стран на предложения. Экономические отношения с Россией были если не хорошими, то нормальными, а в некоторых секторах даже хорошими, несмотря на коммуникацию более высокого политического уровня и большие разногласия", - сказал Кудорс.

Самоуправление отмечает, что налаживает с российскими регионами хозяйственные и культурные связи, и это действительно так, однако российская сторона расценивает это сотрудничество также как политическую коммуникацию, считает он. Россия доверила регионам проводить политику соотечественников в сотрудничестве с иностранными партнерами, а это отнюдь не хозяйственный вопрос, пояснил Кудорс.

"Мы не говорим, что любая коммуникация с Россией плоха, она ценна. Например, Псков - положительная история. В нем много - 140 - совместных с латвийскими предприятий, а с эстонскими - всего 40. Обеспокоенность вызывают те российские регионы, которым делегировано реализовать политику соотечественников, раскалывающую латвийское общество", - сказал он.

Соавтор исследования Арнис Латышенко отметил, что с 2014 года интенсивность сотрудничества между латвийскими самоуправлениями и российскими регионами снизилась.

"Самоуправления очень активно используют возможности европейских программ", - добавил он.

Исследователь Центра внешнеполитических исследований Марис Цепуритис считает, что к налаживанию внешнеполитического сотрудничества самоуправления подталкивают экономические обстоятельств, культурный фактор и обстоятельства политического характера, а удерживают - финансовое положение и бюрократия.

Авторы исследования отмечают, что внешние отношения самоуправлений в Латвии - пока мало изученная тема. При этом они стали актуальной практикой во многих странах мира.

Россия - активный игрок в латвийских регионах, ее федеральные субъекты являются партнерами самоуправлений Латвии. Особенно высокая активность России наблюдается в самоуправлениях с большим числом русских жителей - в Риге, Даугавпилсе, Резекне.

Чтобы снизить риски, при этом не ограничивая, а поддерживая парадипломатию самоуправлений, следовало бы наладить регулярный обмен информацией, чтобы представители самоуправлений могли получать информацию о потенциальных направлениях сотрудничества, выразить приоритеты своих внешних связей и узнать о возможностях уменьшения рисков, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с определенными регионами и странами, считает Центр внешнеполитических исследований.