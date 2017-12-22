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Встреча президентов стран Балтии с президентом США Дональдом Трампом может состояться весной следующего года в США, сообщил в эфире LNT министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Подготовка к этой встрече уже начата, по всей вероятности, встреча состоится в США весной, но более точную информацию пока предоставить невозможно.

Главными темами встречи могут стать безопасность и экономическое сотрудничество, однако визит имел бы также символическое значение в контексте празднования столетия Балтийских государств, еще раз подчеркнув важность трансатлантических связей Балтии и США, отметил Ринкевич.

Как сообщалось, сейчас идет работа над подготовкой встречи президентов Балтийских государств с президентом США Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь президента Латвии Раймонда Вейониса Янис Сикснис тоже подтвердил, что дипломаты стран Балтии работают над тем, чтобы эта встреча могла состояться в следующем году, но время и место ее проведения пока не известны.

Фото: Канцелярия Сейма