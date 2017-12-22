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Несмотря на сложные отношения между Россией и Латвией последних лет, продиктованные, главным образом, геополитической ситуацией, экономические связи между странами ничуть не угасают. Об этом в интервью Dienas bizness рассказал посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

"За последние 9 месяцев этого года экспорт латвийской продукции в Россию по сравнению с прошлым годом вырос более чем на 30%, а импорт - на 15-17%. Не надо думать, что у России в отношении Латвии есть какое-то эксклюзивное негативное отношение. Когда речь идет о каких-то запретах, Россия таким образом просто защищает свой рынок" - сказал Риекстиньш.

По его словам, отношения между Латвией и Россией не являются изолированными, так как все действия происходят в рамках ЕС.

"Это не будет открытием, если я скажу, что эти отношения в политическом плане переживают непростой период. Аннексия Крыма и события на Украине оставили свой отпечаток на взаимодействии между странами, потом были введены санкции, потом были контр санкции, и сейчас мы находимся в неких рамках, в которых нам надо сосуществовать. Однако Латвия всегда была и останется соседом России, поэтому для нашей страны важно, чтобы отношения с нашим восточным соседом развивались в духе прагматизма", - добавил посол.