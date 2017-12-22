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Лидеру "Согласия" Нилу Ушакову не стоит высказываться о внешнеполитических вопросах, так считает министр образования и науки Карлис Шодурскис.

Таким образом политик прокомментировал высказывание Ушакова в ходе визита в США о том, что ликвидация билингвального образования угрожает национальной безопасности Латвии.

Об этом, как пишет Kasjauns, министр сказал в ходе интервью в программе телеканала RīgaTV 24 "TOP5" .

Ранее Нил Ушаков опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал о поездке в США и общении с местными политиками.

"Последняя рабочая поездка перед праздниками, на этот раз в Вашингтон. Встречи с сенатором Линдси Грэмом, первым Директором Национальной разведки дипломатом Джоном Негропонте, а также в Совете национальной безопасности, Конгрессе и Государственном департаменте. Главная тема, о которой я говорил – планы латвийского правительства ликвидировать билингвальное образование. Высказал четко свою позицию, как лидер партии "Согласие" и мэр Риги - реформа представляет серьезнейшие риски для внутренней стабильности и безопасности Латвии, и должна восприниматься, как политическая провокация", - написал Ушаков.

"Об этом сообщении Ушакова – ну это весело", - с иронией сказал Шадурскис . Он считает, что Ушакову о внешней политики не стоило бы высказываться.

"Дорогие мои, внешняя политика - достаточно тонкое дело, где должны говорить профессионалы, а не каждый неуч из Рижской думы", - сказал министр.

Шадурскис заметил, что существует несколько Ушаковых.

"Сначала было два Ушакова. Один, который говорил со мной и с премьером Кучинскисом и рассказывал одну историю. После этого был второй Ушаков, который со своими избирателями или единомышленниками говорил в социальных сетях", - пояснил Шадурскис. Визит в Вашингтон явил третьего Ушакова.

"Теперь появился третий Ушаков, который, на самом деле, по моему, несет серьезную угрозу нацбезопасности", - сказал Шадурскис.

Впрочем, глава минобразования не считает, что сказанное Ушаковым в Америке будет расцениваться серьезно.

"Я думаю. Что американские дипломатические службы и все являются очень профессиональными и у нас будут профессиональные переговоры и, конечно, все аспекты безопасности будут исследованы и проанализированы. Конечно, американцы, как наши стратегические партнеры интересуются о состоянии в граничащих с очень агрессивным соседом странах ЕС и НАТО", - отметил он.

фото: flickr.com