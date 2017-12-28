В лесной отрасли Латвии могут объявить чрезвычайное положение (18)
Политика | 28 декабря 2017 года, 08:00
И.о. премьер-министра министр земледелия Янис Дуклавс сегодня, 28 декабря, созвал заседание совета по управлению кризисами, чтобы рассмотреть вопрос об объявлении чрезвычайного положения в лесной отрасли из-за последствий осенних дождей и наводнений.
Заседание состоится в 10:30. Его участники рассмотрят просьбу Латвийского союза лесоразработчиков и Латвийского общества лесовладельцев об объявлении чрезвычайного положения в лесной отрасли из-за последствий проливных дождей. На заседание приглашены представители обеих организаций и предприятия Latvijas valsts meži.
Премьер-министр Марис Кучинскис на этой неделе находится в отпуске, и его обязанности поручены Дуклавсу.
Фото из Flickr
+++ Ну всё , капец лесу , как только морозы придут , вырубят последнее , не понимают дебилы , что природа защищается как может , но латышским временщикам нет дела до природы , они рубят бабло вместе с лесом...