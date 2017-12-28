В лесной отрасли Латвии могут объявить чрезвычайное положение (18)

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Политика | 28 декабря 2017 года, 08:00

И.о. премьер-министра министр земледелия Янис Дуклавс сегодня, 28 декабря, созвал заседание совета по управлению кризисами, чтобы рассмотреть вопрос об объявлении чрезвычайного положения в лесной отрасли из-за последствий осенних дождей и наводнений.

Заседание состоится в 10:30. Его участники рассмотрят просьбу Латвийского союза лесоразработчиков и Латвийского общества лесовладельцев об объявлении чрезвычайного положения в лесной отрасли из-за последствий проливных дождей. На заседание приглашены представители обеих организаций и предприятия Latvijas valsts meži.

Премьер-министр Марис Кучинскис на этой неделе находится в отпуске, и его обязанности поручены Дуклавсу.

Фото из Flickr

Комментарии 18
шурик 5 часов назад
есть такое слово "мелиорация" называется.... пережиток тяжкого наследия оККупации
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Мэй 5 часов назад
И потом -вырубать все подряд не нада,может и проблем меньше будет
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Лёлик4 часа назад
В лесной отрасли Латвии могут объявить чрезвычайное положение
+++ Ну всё , капец лесу , как только морозы придут , вырубят последнее , не понимают дебилы , что природа защищается как может , но латышским временщикам нет дела до природы , они рубят бабло вместе с лесом...
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