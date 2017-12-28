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После введения антироссийских санкций интересы Кремля представлены в Евросоюзе значительно меньше. Об этом в интервью газете Latvijas Avīze рассказал депутат Европарламента от Нацобъединения Роберт Зиле.

"Россия была представлена в Страсбурге, "доме" Европейского Совета, однако после введения санкций ее голос стал ощутимо тише. Употребление допинга также имеет отрицательное влияние на имидж страны. В то же время голоса в пользу российских интересов звучат в Европарламенте с самых разных сторон – с правого, левого флангов, часто от "зеленых", от бывших коммунистов", - рассказал Зиле.

Он также отметил, что в Европарламенте с понимаем относятся к языковой реформе, которую готовится провести Министерство образования Латвии.

"О "манифестах" группы Жданок я узнал из латвийских СМИ. Как и о рижских митингах, на которых практически не было школьников. В Брюсселе об этом особо не слышали и реформу воспринимают нормально", - сказал Зиле.

Напомним, глава Минобразования Карлис Шадурскис заявил, что перевести обучение в общеобразовательных средних школах полностью на латышский язык планируется с 2020/2021 учебного года. В Риге прошло два пикета против этих планов.

Фото из Flickr