Зиле: с введением санкций голос Кремля в Европе стал тише (5)

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Политика | 28 декабря 2017 года, 07:13

После введения антироссийских санкций интересы Кремля представлены в Евросоюзе значительно меньше. Об этом в интервью газете Latvijas Avīze рассказал депутат Европарламента от Нацобъединения Роберт Зиле.

"Россия была представлена в Страсбурге, "доме" Европейского Совета, однако после введения санкций ее голос стал ощутимо тише. Употребление допинга также имеет отрицательное влияние на имидж страны. В то же время голоса в пользу российских интересов звучат в Европарламенте с самых разных сторон – с правого, левого флангов, часто от "зеленых", от бывших коммунистов", - рассказал Зиле.

Он также отметил, что в Европарламенте с понимаем относятся к языковой реформе, которую готовится провести Министерство образования Латвии.

"О "манифестах" группы Жданок я узнал из латвийских СМИ. Как и о рижских митингах, на которых практически не было школьников. В Брюсселе об этом особо не слышали и реформу воспринимают нормально", - сказал Зиле.

Напомним, глава Минобразования Карлис Шадурскис заявил, что перевести обучение в общеобразовательных средних школах полностью на латышский язык планируется с 2020/2021 учебного года. В Риге прошло два пикета против этих планов.

Фото из Flickr

Комментарии 5
Запахло нехорошо.........50 минут назад
Старый пердун проверил свой гавномет!
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Alex44 минуты назад
Ну если про "голоса" говорить.А что это в наших СМИ совсем отсутствует новость,что прибалты-премьеры собрались тут недавно,и решили больше не мешать Северному потоку 2 ? Почему этот "голос" не слышно ?Или что случилось с "голосом" прибалтов ?И при чём здесь уровень голоса в децибеллах и реальных "голосах" ?А почему не рассказываем о запущенном контейнерном пути в Европу Китай-Швеция через Россию ?А до этого много слышали "голос" прибалтов ,а теперь тишина ?Так тебе важнее "голоса" Зиле или дела ?Ну голоси дальше в Европарламенте ,оклад за это приличный ...
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Вй55 минут назад
А у ЕС голосок всё громче, не охрипните!
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