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Если бы выборы состоялись в этом месяце, то в Сейм бы прошли шесть партий, свидетельствуют данные SKDS, пишет lsm.lv.

Первая тройка самых популярных партий остается неизменной - за "Согласием" (20,7%) следуют Союз "зеленых" и крестьян (14,3%) и Национальное объединение (7,3%).

Далее с похожими результатами идут Латвийское объединение регионов, "Единство" и Новая консервативная партия.

Рейтинги партий "No sirds Latvijai", "KPV LV" и "Движение "За!"" составляют от одного до двух процентов.