Прогноз на выборы-2018: в Сейм пройдут шесть партий (33)
Политика | 28 декабря 2017 года, 09:24
Если бы выборы состоялись в этом месяце, то в Сейм бы прошли шесть партий, свидетельствуют данные SKDS, пишет lsm.lv.
Первая тройка самых популярных партий остается неизменной - за "Согласием" (20,7%) следуют Союз "зеленых" и крестьян (14,3%) и Национальное объединение (7,3%).
Далее с похожими результатами идут Латвийское объединение регионов, "Единство" и Новая консервативная партия.
Рейтинги партий "No sirds Latvijai", "KPV LV" и "Движение "За!"" составляют от одного до двух процентов.
Больше всего поражает рейтинг "Единства"С упорством барана люди будут голосовать за это безобразие.Хотя людей там и не осталось,это всё чиновники и их родственники,любовники,друзья и прочие нужные люди *усердно трудящиеся"на прикормленных местах.
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я никогда не голосовала и голосовать за партии от которых ничего толком в стране не меняется : я не буду ! Людям не обещании нужны , людям нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне - как это было в СССР , а при нынешней власти я не знаю что будет завтра и , что ждать от гнилого правительства , и чем дальше - тем хуже
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Куча людей прикормлена. Кто в Думе работает, кто в РНП, кто в РС, а кто просто без мозгов, - вот тебе и голоса.
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