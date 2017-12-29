От президента до депутата: какую зарплату будут получать политики в 2018 году (17)
Со следующего года повышение зарплат коснется всех высших должностных лиц Латвии, свидетельствует обобщенная Delfi Biznes информация.
Зарплаты власть имущих увеличиваются ежегодно автоматически - параллельно средним зарплатам в стране. Например, согласно закону, зарплата премьер-министра должна быть в 5 раз больше средней. Таким же образом меняются зарплаты и других государственных должностных лиц, включая премьер-министра и министров.
Например, в 2018 году зарплата Мариса Кучинскиса и Инары Мурниеце вырастет примерно на 200 евро. В свою очередь депутаты могут рассчитывать на повышение в 130 евро, а если слуги народа исполняют дополнительные обязанности, например, руководят какой-нибудь комиссией, то зарплата вырастет еще больше.
Стоит добавить, что зарплаты обобщенные порталом Delfi указаны до уплаты налогов, то есть брутто.
Зарплаты депутатов Сейма
В 2017 году – 2617,6 евро
В 2018 году – 2748,8 евро
Председателя Сейма
В 2017 году – 4032,74 евро
В 2018 году – 4234,87 евро
Товарища председателя Сейма
В 2017 году – 3828,24 евро
В 2018 году – 4020,12 евро
Секретаря Сейма
В 2017 году – 3828,24 еров
В 2018 году – 4020,12 евро
Товарища секретаря Сейма
В 2017 году – 3754,62 евро
В 2018 году – 3942,81 евро
Председателя комиссии Сейма
В 2017 году – 3754,62 евро
В 2018 году – 3942,81 евро
Председателя фракции Сейма
В 2017 году – 3754,62 евро
В 2018 году - 3942,81 евро
Товарища председателя комиссии Сейма
В 2017 году – 2903,9 евро
В 2018 году – 3049,45 евро
Товарища председателя фракции Сейма
В 2017 году – 2903,9 евро
В 2018 году – 3049,45 евро
Секретаря комиссии Сейма
В 2017 году – 2903,9 евро
В 2018 году – 3049,45 евро
Председателя подкомиссии Сейма
В 2017 году – 2838,46 евро
В 2018 году – 2980,73 евро
Секретаря подкомиссии Сейма
В 2017 году – 2756,66 евро
В 2018 году – 2894,83 евро
Оклады премьер-министра и министров
Премьер-министра
В 2017 году – 4032,74 евро
В 2018 году – 4234,87 евро
Вице-премьера
В 2017 году – 3828,24 евро
В 2018 году – 4020,12 евро
Министров
В 2017 году – 3828,24 евро
В 2018 году – 4020,12 евро
Парламентского секретаря
В 2017 году – 2969,34 евро
В 2018 году – 3118,17 евро
Зарплаты неполитических должностных лиц
Кроме того, на автоматическое повышение доходов могут рассчитывать и такие неполитические должностные лица как омбудсмен Юрис Янсонс или глава Госконтроля Элита Круминя - на 166 евро - таким образом, их зарплата составит 3479 до уплаты налогов. Возможно в автоматическую систему повышения зарплат будут включены и судьи.
Государственного контролера
В 2017 году – 3312,9 евро
В 2018 году – 3478,95 евро
Членов совета Госконтроля
В 2017 году – 2715,76 евро
В 2018 году – 2851,88 евро
Омбудсмена
В 2017 году – 3312,9 евро
В 2018 году – 3478,95 евро
Председателя совета NEPLP
В 2017 году – 2274,04 евро
В 2018 году – 2388,02 евро
Заместителя председателя NEPLP
В 2017 году – 2159,52 евро
В 2018 году – 2267,76 евро
Члена NEPLP
В 2017 году – 1889,58 евро
В 2018 году – 1984,29 евро
Председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК)
В 2017 году – 2715,76 евро
В 2018 году – 2851,88 евро
Заместителя председателя ЦИК
В 2017 году – 2306,76 евро
В 2018 году – 2422,38 евро
Секретаря ЦИК
В 2017 году – 2306,76 евро
В 2018 году – 2422,38 евро
Члена ЦИК
В 2017 году – 1734,16 евро
В 2018 году – 1821,08 евро
Председателя Центральной земельной комиссии
В 2017 году – 654,4 евро
В 2018 году – 687,2 евро
Председателя совета по высшему образованию
В 2017 году – 1905,94 евро
В 2018 году – 2001,47 евро
Члена совета по высшему образованию
В 2017 году – 179,96 евро
В 2018 году – 188,98 евро
К зарплате президента Латвии коэффициент не применяется, о его вознаграждении решение принимает Сейм, формируя госбюджет будущего года.
Зарплата президента Латвии
В 2017 году – 4561 евро
В 2018 году– 5121 евро
Как сообщалось, столетие Латвии придется на период стремительного экономического роста, который может продлиться в течение трех лет. Такие оптимистичные прогнозы, дают экономические эксперты и ответственные за экономическое развитие политики.
Согласно макроэкономическим прогнозам Минфина, уже в 2020 году средняя брутто-зарплата работающих в народном хозяйстве Латвии превысит 1000 евро.
В 2016 году средняя брутто-зарплата в стране была 858,9 евро, в этом году она может вырасти до 906,1 евро.
В 2018 году брутто-зарплата увеличится до 951,4 евро, в 2019 году до 999 евро, а в 2020 году - 1049 евро.
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