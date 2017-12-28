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В этом году реализован проект расширения Адажского полигона почти в два раза - на 5259 га, которые Министерство обороны переняло в собственность у Министерства земледелия и предприятия Latvijas valsts meži, сообщила представитель Минобороны Айва Кокориша.

Полигон расширен для того, чтобы на нем можно было проводить более крупные и масштабные военные учения. Расширение полигона повысит подготовленность персонала, будет способствовать боеспопобности Национальных вооруженных сил и союзников.

Расширение полигона велось в северо-восточном направлении. Сейчас ведутся переговоры с 59 частными и юридическими лицами, владельцами земли, чтобы договориться о расширении еще на 270 га.

Адажский полигон, расположенный в Адажском, Сейском и Саулкрастском краях - единственная обширная территория для военных учений в Латвии. Учения проводятся там уже почти 90 лет.