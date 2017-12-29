Ближе к народу: Вейонису предложили пожить вне Риги (26)
Латвийский сегмент Twitter обсуждает новость о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд на месяц переедет работать в русскоязычный город Нарва.
Пользователи предлагает президенту Латвии Раймонду Вейонису последовать примеру своей коллеги.
Решение Кальюлайд одобрил внештатный советник министра культуры Даце Мелбарде Мартиньш Капранс.
"Хороший пиар", - написал он.
Labs PR @DelfiLV Igaunijas prezidentes biroju uz laiku pārcels uz Narvu https://t.co/tCxkogPyyD— Mārtiņš Kaprāns (@Mkaprans) 29 декабря 2017 г.
Журналист Анита Брауна советует Раймонду Вейонису на время территориально сменить место работы.
"Было бы весело, если бы Вейонис на время переехал в Резекне", - написала она.
Būtu jauki uz Rēzekni kādu laiku @Vejonis pārvietoties https://t.co/CgFJ8NBoLL— Anita Brauna (@ABrauna) 28 декабря 2017 г.
Пользователь Гиртс предлагает другой город.
"Если Вейонис пойдет по пятам президента Эстонии, то его канцелярия переместится в Вентспилс, чтобы быть ближе к людям", - пишет он.
Ja Vējonis sekos Igaunijas prezidentes paraugam, tad viņa kanceleja pārcelsies uz Ventspili, lai būtu tuvāk cilvēkam @DelfiLV Igaunijas prezidentes biroju uz laiku pārcels uz Narvu https://t.co/YpY7JfMrZv— GGG (@girtsgg) 29 декабря 2017 г.
По словам Кальюлайд, она пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией, чтобы показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву.
Глава государства отметила, что готова переехать в этот город после окончания строительства театрального комплекса Vaba Lava, открытие которого запланировано на 17 ноября 2018 года. Она добавила, что с Нарвой ее связывают позитивные воспоминания.