Политика |

Латвийский сегмент Twitter обсуждает новость о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд на месяц переедет работать в русскоязычный город Нарва.

Пользователи предлагает президенту Латвии Раймонду Вейонису последовать примеру своей коллеги.

Решение Кальюлайд одобрил внештатный советник министра культуры Даце Мелбарде Мартиньш Капранс.

"Хороший пиар", - написал он.

Labs PR @DelfiLV Igaunijas prezidentes biroju uz laiku pārcels uz Narvu https://t.co/tCxkogPyyD — Mārtiņš Kaprāns (@Mkaprans) 29 декабря 2017 г.

Журналист Анита Брауна советует Раймонду Вейонису на время территориально сменить место работы.

"Было бы весело, если бы Вейонис на время переехал в Резекне", - написала она.

Пользователь Гиртс предлагает другой город.

"Если Вейонис пойдет по пятам президента Эстонии, то его канцелярия переместится в Вентспилс, чтобы быть ближе к людям", - пишет он.

Ja Vējonis sekos Igaunijas prezidentes paraugam, tad viņa kanceleja pārcelsies uz Ventspili, lai būtu tuvāk cilvēkam @DelfiLV Igaunijas prezidentes biroju uz laiku pārcels uz Narvu https://t.co/YpY7JfMrZv — GGG (@girtsgg) 29 декабря 2017 г.

По словам Кальюлайд, она пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией, чтобы показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву.

Глава государства отметила, что готова переехать в этот город после окончания строительства театрального комплекса Vaba Lava, открытие которого запланировано на 17 ноября 2018 года. Она добавила, что с Нарвой ее связывают позитивные воспоминания.