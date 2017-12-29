Ближе к народу: Вейонису предложили пожить вне Риги (26)

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Политика | 29 декабря 2017 года, 17:02

Латвийский сегмент Twitter обсуждает новость о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд на месяц переедет работать в русскоязычный город Нарва.

Пользователи предлагает президенту Латвии Раймонду Вейонису последовать примеру своей коллеги.

Решение Кальюлайд одобрил внештатный советник министра культуры Даце Мелбарде Мартиньш Капранс.

"Хороший пиар", - написал он.

Журналист Анита Брауна советует Раймонду Вейонису на время территориально сменить место работы.

"Было бы весело, если бы Вейонис на время переехал в Резекне", - написала она.

Пользователь Гиртс предлагает другой город.

"Если Вейонис пойдет по пятам президента Эстонии, то его канцелярия переместится в Вентспилс, чтобы быть ближе к людям", - пишет он.

По словам Кальюлайд, она пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией, чтобы показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву.

Глава государства отметила, что готова переехать в этот город после окончания строительства театрального комплекса Vaba Lava, открытие которого запланировано на 17 ноября 2018 года. Она добавила, что с Нарвой ее связывают позитивные воспоминания.

Комментарии 26
Eliza2 часа назад
"Вейонису предложили пожить вне Риги." желательно в русскоязычный Даугавпилс и на минимальную зарплату, да и ту пусть ЗАРАБОТАЕТ в какой нибудь "максиме", работая грузчиком или на выкладке товара по 13 часов в день.
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dasd12312 часа назад
зачем вне Риги? За чужой счёт - всё равно где жить! А вот за минималку в Риге пусть поживёт, со всеми остальными уё&*$ми
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Светлана3 часа назад
Так он и живёт вне Риги - в Огре. Вот рази что в воспитательных целях его переселить совсем уж сильно за Ригу - в Псков на месяцок, на историческую родину, - от тоды да....
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