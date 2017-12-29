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В последние дни декабря Государственная пограничная охрана Латвии заключила с итальянской компанией Leonardo S.p.A договор на поставку двух одномоторных вертолетов. Сумма договора - неполные 10,5 млн евро с НДС, пишет газета Diena.

Новые вертолеты AW 119 Kx заменят имеющиеся сейчас в распоряжении Госпогранохраны два вертолета производства 1974 и 1980 гг. Их самое большое преимущество - возможность летать в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

Вертолеты можно будет использовать и для других нужд - поиска и спасения людей, тушения пожаров, транспортировки пострадавших. Деньги на их покупку - 11,2 млн евро - правительство предусмотрело в 2016 году.

Напомним, ранее стало известно, что латвийское предприятие D Dupleks, возможно, начнет производство амуниции для бронетранспортеров, которые используют Национальные вооруженные силы.

По неофициальной информации газеты Latvijas Avīze, компания имеет достаточный потенциал, чтобы выполнить заказ Министерства обороны относительно б/у БТР, которые Латвия купила у Великобритании.

Как отмечает председатель правления Латвийской федерации по безопасности и обороне Элина Эгле, существует три предприятия, которые могут выпускать соответствующую амуницию.

Фото из Flickr