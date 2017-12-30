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В ноябре депутатам Сейма за работу выплачено вознаграждение общей суммой 208,115 тыс. евро после вычета налогов, сообщили в парламентской пресс-службе.

В эту сумму включены зарплаты, пособия по болезни, оплата за работу в должности председателя фракции или его заместителя, в должности председателя комиссии Сейма, его заместителя или секретаря, председателя или секретаря подкомиссии Сейма, а также доплата членам президиума Сейма. Таким образом, самое высокое вознаграждение получают члены президиума Сейма и руководители комиссий и фракций.

Самое большое вознаграждение в ноябре получили депутаты Гунар Кутрис (NSL) - 2950 евро, Алдис Адамович ("Единство") - 2919 евро, Райвис Дзинтарс (VL-TB/LNNK) - 2919 евро и Айнар Латковскис ("Единство") - 2919 евро, свидетельствует информация на сайте парламента.

Меньше всего в ноябре было выплачено депутату Владимиру Никонову ("Согласие") - 346 евро.

Часть депутатов получает также компенсации расходов на транспорт и аренду жилья.

Как сообщалось, с нового года зарплаты депутатов повысятся. Зарплаты власть имущих увеличиваются ежегодно автоматически - параллельно средним зарплатам в стране. Например, согласно закону, зарплата премьер-министра должна быть в 5 раз больше средней.

В свою очередь депутаты могут рассчитывать на повышение в 130 евро, а если слуги народа исполняют дополнительные обязанности, например, руководят какой-нибудь комиссией, то зарплата вырастет еще больше.

И если зарплата депутатов в 2017 году в среднем составляла 2617 евро, то в следующем 2018 году она увеличится до 2748 евро.

Фото: flickr.com/photos/saeima