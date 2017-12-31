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Многолетний лидер "Единства" Солвита Аболтиня заявила, что 13-й Сейм будет еще более раздробленным, пишет nra.lv .

"Ясно, что состав изменится. Из не представленных сейчас в парламенте партий в него может пройти Новая консервативная партия, про другие партии сказать пока сложно, потому что объединения еще не образовались. У "Единства" есть шанс преодолеть 5%-ный барьер", - отметила она в интервью агентству ЛЕТА.

Аболтиня считает, что раздробленность латышских партий может стать основанием для того, что какая-то из них выберет коалицию с "Согласием".

Расторжение договора "Согласия" с "Единой Россией", встреча лидера партии Нила Ушакова с представителями НАТО могут стать для этой партии оправданием.

Аболтиня, вероятно, сложит мандат 11 января, когда будет утвержден мандат ее преемника. Из "Единства" она была исключена 6 ноября.

Фото: flickr.com