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Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис (СЗК) в новом году призвал жителей Латвии верить в лучшее - или хотя бы надеяться поверить в него, и много внимания в своем праздничном обращении к народу уделил главному экономическому событию уходящего года - налоговой реформе, пишет rus.lsm.lv.

По мнению премьера, именно налоговая реформа должна стать предпосылкой к благим переменам.

Добрый вечер, дорогие соотечественники!

Время никому не подвластно и почти всегда спешит вперед, и этот год – не исключение. И мы прожили хороший год. Кто-то из коллег мне посоветовал даже назвать его переломным годом или годом прорыва – думаю, что пока рано торопиться с разными эмоциональными эпитетами; будет еще время и для них тоже. Однако некоторые вещи определенно стоят того, чтобы я упомянул их в праздничный момент.

Уже с завтрашнего утра [с 1 января 2018 года-прим.Mixnews] в Латвии вступит в силу новая налоговая система. В начале уходящего года еще довлели сомнения, под силу ли будет выполнить эту работу. И вот она выполнена. Налоговая реформа преследовала две жизненно важных для Латвии цели: уменьшить неравенство и способствовать развитию народного хозяйства. Поэтому в результате реформы в Латвии повышена минимальная зарплата и введен прогрессивный подоходный налог.

Знаю, многих раздражает и даже унижает сравнение зарплат трудящихся в разных отраслях – у этих отличий есть и объективные, и субъективные причины: есть отрасли, которые развиваются стремительнее других, поэтому уровень зарплат в них заметно выше. В свою очередь, государству следует быть мудрым посредником, который позволяет удачливым наслаждаться плодами своих трудов, одновременно не забывая о тех, чьи доходы заметно меньше; и тут уместны слова о сплоченности общества и справедливости. Их нередко провозглашают, но ранее во имя их не делалось почти ничего.

Самой важной целью налоговой реформы было приумножить социальную справедливость. Но создала ли уже реформа справедливое общество? Определенно нет, потому что до нее еще предстоит пройти далекий путь: нам не хватает опыта, о позаимствованные у других стран модели достижения справедливости или налогообложения в Латвии не вполне жизнеспособны.

Однако направление ясно – нужно повышать доходы трудящихся Латвии до уровня, когда многие уехавшие будут искать пути домой, искать свой путь в Латвию, и мы их ждем, очень ждем.

Второй целью реформы было и остается стимулирование развития народного хозяйства. Поэтому в налоговую реформу включена норма, что любое предприятие, вкладывающее свою прибыль в свое развитие, не будет платить подоходный налог с предприятия.

Надеюсь, вскоре люди это оценят, потому что это привлекательный стимул, чтобы думать о будущем своего предприятия. Мы надеемся и на новые хорошо оплачиваемые рабочие места. Порой звучат утверждения, что это большой риск – но не больший ли риск пассивно сидеть, ждать и надеяться на чудо? Кто-то, возможно, может это себе позволить, но правительство Латвии не может этого делать.

Путь к более стремительному развитию следует искать самим, и налоговая реформа – один из таких путей.

Многое сделано в реформе системы образования. Это чрезвычайно чувствительная область, в которой любое решение проходит с большими трудностями, однако высшая цель реформы – одинаковое качество образован я для всех – не обсуждается и не отменяется. Это тот же вопрос социальной справедливости и вопрос будущего Латвии. И будущее наших детей важнее настоящего застывшей системы или овеянного легендами пошлого. Как в сказке Карлиса Скалбе – нам нужно выйти из душащих тисков тумана.

Отрасль, о которой обязательно нужно говорить, является здравоохранение.

Увеличение финансирования бюджета здравоохранения создает отрасли новые возможности для развития и поисков решения множества застопорившихся проблем. Вещь, которая волнует меня больше всего – это зарплаты медсестер и вспомогательного медперсонала. Здесь не может быть никакой дискриминации. Повторюсь, это опять вопрос социальной справедливости – на сей раз в рамках одной отрасли.

Через несколько мгновений мы встретим год, в конце которого мы отпразднуем столетие Латвии. Я убежден, что нас ждет выдающийся год, однако мы не имеем права удариться в преувеличенные восторги. Есть праздники и есть работа. Которую должен выполнять каждый из нас. У каждого – своя работа, и для каждого она важна.

И чего ждет от нас Латвия? Она этого не говорит и никогда не скажет. Латвия – это мы сами, наши ожидания, надежды, наша боль и мечты. У нас всех вместе – одна Латвия, и другую никто никогда создать не сможет.

Будем *латышами для своей Латвии и не побоимся выразить свои чувства словами. Меньше будем грустить, больше – верить или хотя бы надеяться верить. Завтра уже будет на один светлый миг больше.

Боже, благослови Латвию! Счастливого Нового года!

*latvieši (в оригинале прозвучало так) – в переводе может означать и латышей, и латвийцев, а также соотечественников.

Фото: Госканцелярия