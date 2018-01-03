Политика |

От Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) на предстоящих осенью этого года выборах в Сейм предполагают баллотироваться премьер-министр Марис Кучинскис, представляющие СЗК министры (министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, министр обороны Раймонд Бергманис, министр здравоохранения Анда Чакша и министр сообщения Улдис Аугулис) и большинство депутатов, сообщил председатель парламентской фракции СЗК Аугуст Бригманис.

От каких округов и под какими порядковыми номерами в списке будут баллотироваться кандидаты в депутаты, СЗК еще предстоит решить.

Верхние строчки списков в округах могут занять также председатель правления СЗК Арманд Краузе, председатель правления Латвийской Зеленой партии Эдгар Таварс и Бригманис.

Бригманис назвал также кандидатуры вице-спикера Сейма Гундара Даудзе, председателя комиссии Сейма по социальным делам и труду Айи Барчи и представляющего Ливанскую думу депутата Яниса Клаужса.

Председателю Лиепайской думы Улдису Сесксу тоже предстоит решить, баллотироваться ли в Сейм 13-го созыва, добавил Бригманис. Он отметил, что председатель партии "Латвии и Вентспилсу" Айварс Лембергс баллотироваться в Сейм не планирует.

Фото: Канцелярия Сейма