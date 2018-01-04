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Сегодня, 4 января, в Риге задержана журналист канала Россия-24 Ольга Курлаева, жена выдворенного вчера из Латвии продюсера телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева, сообщает радио Baltkom со ссылкой на свои источники.

Согласно полученной информации, Курлаевой предъявлены те же обвинения, что и ее мужу. Ей дали сутки на выезд из страны.

Как сообщает Россия-24, по словам Курлаевой, к ней "пришли утром в отель" те же сотрудники пограничной службы, которые приходили за ее мужем Анатолием Курлаевым.

"Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали - такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности", - сообщила журналистка.

Напомним, что согласно решению МВД от 2015 года, в заключении Полиции безопасности Латвии указано, что действия Анатолия Курлаева вызывают угрозу безопасности Латвии. По словам журналиста, к нему применен пожизненный запрет на въезд в Латвию, действующий с апреля 2015 года.

"Причин не объяснили. Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел. Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона. Также, там было сказано что-то об угрозах государству", - заявил Курлаев. Он не исключает, что запрет связан с его работой – в 2015 году он выпустил фильм «НАТО у ворот», о жизни в Латвии и в целом об отношениях с Россией.

На ТВЦ выразили недоумение в связи с тем, что случилось. Анатолий Курлаев находился в Риге с частной поездкой.

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