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Выдворение российской журналистки из Латвии говорит о нарушениях прав человека и свободы слова в этой стране, ПАСЕ должна обратить на это внимание, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Действия властей Латвии в очередной раз показали, как в этой стране Евросоюза относятся к свободе слова и к правам журналистов», — заявил сенатор РИА Новости.

Он напомнил, что в ПАСЕ страны Балтии и в том числе Латвия неоднократно поднимали вопросы о якобы нарушениях в России прав человека.

«Когда в очередной раз представители Латвии в Парламентской Ассамблее Совета Европы будут говорить о правах человека или свободе слова в России, то пусть расскажут своим европейским партнёрам об угрозе, которая исходит от российских журналистов и о черных списках лиц, которым запрещен въезд в эту образцовую европейскую демократию», — заявил Клишас.

Телеканал «Россия 24» в четверг сообщил, что власти Латвии выдворили корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны, ее обвинили в угрозе национальной безопасности. Однако как сообщил РИА Новости знакомый Курлаевой, журналист Алексей Стетюха, женщина до сих пор находится в Латвии, ее поместили в центр содержания нелегальных эмигрантов в Муциниеки.

Ранее супруг Курлаевой, журналист телекомпания «ТВ Центр» Анатолий Курлаев заявил радиостанции Baltkom, что латвийские правоохранители задержали его в Риге и намерены выслать из страны. По словам журналиста, ему показали документы, в которых написано, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что депортация супружеской пары журналистов произошла на основании «абсурдных обвинений в «угрозе национальной безопасности». Генсек Европейской федерации журналистов Рикарду Гутьерреш заявил, что обеспокоен решениями Латвии о выдворении из страны российских репортеров. Он подчеркнул, что такие меры отрицательно сказываются на свободе СМИ.