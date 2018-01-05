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Задержанная в Латвии журналист ВГТРК Ольга Курлаева вернулась в Россию, сообщил ее муж Анатолий.

«Вернулась Ольга Курлаева, погранцы наши ее чаем с печеньками кормят. Все хорошо», — написал Анатолий на своей странице в Facebook под фотографией жены на фоне телевизора, где идет сюжет о ее депортации из Латвии.

Латвийская сторона на автобусе доставила Ольгу на латвийско-российскую границу, где она была передана российским пограничникам.

«Обычные сотрудники (погранслужбы — ред.) обращались хорошо. Но наверху было принято решение максимально унизительно ее выдворить: несмотря на то, что она была готова оплатить самолет, ее отвезли ночью в пункт «Терехово», граница Латвии и России. Там и высадили», — рассказал Анатолий корреспонденту РИА Новости.

Телеканал «Россия 24» в четверг сообщил, что власти Латвии выдворили корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны, ее обвинили в угрозе национальной безопасности. Однако. как сообщил РИА Новости знакомый Курлаевой, журналист Алексей Стетюха, женщина до сих пор находится в Латвии, ее поместили в центр содержания нелегальных эмигрантов в Муциниеки.

Ранее супруг Курлаевой, журналист телекомпания «ТВ Центр» Анатолий Курлаев заявил радиостанции Baltkom, что латвийские правоохранители задержали его в Риге и намерены выслать из страны. По словам журналиста, ему показали документы, в которых написано, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что депортация супружеской пары журналистов произошла на основании «абсурдных обвинений в «угрозе национальной безопасности». Генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что обеспокоен решениями Латвии о выдворении из страны российских репортеров. Он подчеркнул, что такие меры отрицательно сказываются на свободе СМИ.

_Фото с facebook- страницы Анатолия Курлаева. _