Обвиняемого в шпионаже в пользу России латвийца выпустили под подписку (6)

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Политика | 6 января 2018 года, 10:25

Елгавский суд на закрытом заседании в пятницу освободил обвиняемого в шпионаже в пользу России мастера АО Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога) Александра Красноперова из-под стражи и применил к нему меру пресечения – подписку о невыезде, сообщил РИА Новости общественный деятель Владимир Линдерман, который оказывал юридическую поддержку Красноперову.

"Суд освободил Александра. В пятницу он вышел на свободу. К нему применена мера пресечения – подписка о невыезде", — сказал Линдерман.

Процесс по делу жителя Латвии Александра Красноперова, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, начался 12 июня.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Латвии Кристине Сутугина ранее заявила, что в 2015–2016 годах Красноперов, будучи сотрудником Latvijas Dzelzceļš, занимался на Елгавской железнодорожной станции сбором информации военного характера и содержащей коммерческую тайну, которую затем переправлял в Россию. Мастер якобы переснимал видеопленки о перемещении по Латвии военной техники НАТО. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Красноперов был задержан Полицией безопасности в конце позопрошлого года. В Елгавском отделении Latvijas Dzelzceļš он возглавлял участок из 15 человек и отвечал за содержание железнодорожных путей.

РИА Новости https://ria.ru/world/20180106/1512185013.html

Источник: РИА Новости
Комментарии 6
Петя2 часа назад
Амерские хозяева просто в шоке от своих тупух холуев.
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Э1 час назад
Как это, шпиона выпустили? Вы что, совсем сбрендили. Шпионов или сажают сразу и на долго или обменивают.
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Лёлик1 час назад
Так ничего и не смогли пришить , теперь в Страсбург и выбивать компенсацию , только они сволочи жителям прибалтики , мизерные суммы начисляют...
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