У Вейониса самая низкая зарплата среди лидеров Балтийских стран (14)

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Политика | 6 января 2018 года, 17:46

В этом году повышена не только минимальная зарплата - на несколько сотен евро вырастут также зарплаты высших должностных лиц государства. Правда, на фоне соседних стран руководители Латвийского государства получают за работу весьма скромное вознаграждение, пишет Neatkariga.

Так, месячная зарплата президента Латвии сейчас составляет 5121 евро (примерно на полтысячи евро больше, чем в прошлом году), президента Литвы - 7287,50 евро (до уплаты налогов, это примерно на 100 евро больше, чем в прошлом году), Эстонии - 5200 евро (она будет повышена с 1 апреля, когда в Эстонии ежегодно индексируются зарплаты государственных должностных лиц).

Комментарии 14
Ничего страшного3 часа назад
Зато он ничего не сделал для страны,просто идет на поводу у парламента и хозяев.зато потом станет пенсионером,и будет пользоваться привелегиями, транспортом, охраной. А пока не мужик а тряпка,которой моно мыть сортиры,причем на соседней улице.
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Олег2 часа назад
Не буду брать королевства,и их династии.А президенты Казахстана,Азербайджана,Киргизии,Беларуси,России....... Вот там действительно президенты(!)
Они действительно управляют,издают законы,и правят своими государствами. А тут просто затычка на все случаи жизни, а по-просту пустое место.
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Сеня2 часа назад
Президент-символ государства. Символу- символическую оплату!
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