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В этом году повышена не только минимальная зарплата - на несколько сотен евро вырастут также зарплаты высших должностных лиц государства. Правда, на фоне соседних стран руководители Латвийского государства получают за работу весьма скромное вознаграждение, пишет Neatkariga.

Так, месячная зарплата президента Латвии сейчас составляет 5121 евро (примерно на полтысячи евро больше, чем в прошлом году), президента Литвы - 7287,50 евро (до уплаты налогов, это примерно на 100 евро больше, чем в прошлом году), Эстонии - 5200 евро (она будет повышена с 1 апреля, когда в Эстонии ежегодно индексируются зарплаты государственных должностных лиц).