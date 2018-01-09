Министром финансов Польши стала уроженка Даугавпилса (7)

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Политика | 9 января 2018 года, 18:20

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник внес значительные изменения в состав правительства, утвердив ряд новых министров, в том числе министра финансов Тересу Червиньску.

Между тем, как пишет Nra.lv со ссылкой на портал wp.pl, малоизвестен тот факт, что Червиньска родилась в Латвии, а именно - в Даугавпилсе. Ее родители - Людмила и Богуслав Тумановские - также уроженцы Даугавпилса.

Отметим, это первый случай, когда политик родом из Латвии занимает пост в правительстве Польши.

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О кадровых перестановках стало известно сегодня, во время торжественной церемонии смены состава польского правительства, прошедшей в президентском дворце при участии президента Анджея Дуды.

фото: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Biznes w INTERIA.PL

Комментарии 7
Vitalijs Feodorovs3 часа назад
Молодец!
1
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Helena Romaskina3 часа назад
Teresa, mi radi za Vas!
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Stepans Gavrilovs1 час назад
Хорошая новость
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