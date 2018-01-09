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Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник внес значительные изменения в состав правительства, утвердив ряд новых министров, в том числе министра финансов Тересу Червиньску.

Между тем, как пишет Nra.lv со ссылкой на портал wp.pl, малоизвестен тот факт, что Червиньска родилась в Латвии, а именно - в Даугавпилсе. Ее родители - Людмила и Богуслав Тумановские - также уроженцы Даугавпилса.

Teresa Czerwińska powołana na stanowisko ministra finansów. pic.twitter.com/anGekB0NN8 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 9 января 2018 г.

Отметим, это первый случай, когда политик родом из Латвии занимает пост в правительстве Польши.

О кадровых перестановках стало известно сегодня, во время торжественной церемонии смены состава польского правительства, прошедшей в президентском дворце при участии президента Анджея Дуды.

фото: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Biznes w INTERIA.PL