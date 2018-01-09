Аболтиня написала заявление о сложении мандата (3)
Политика | 9 января 2018 года, 18:54
Политик Солвита Аболтиня обратилась в Сейм с заявлением о сложении депутатского мандата, подтвердили в пресс-службе парламенте.
Аболтиня, вероятно, сложит мандат 11 января, когда будет утвержден мандат ее преемника.
21 декабря Аболтиня в последний раз перед сложением депутатского мандата участвовала в заседании Сейма.
Правление "Единства" 6 ноября решило исключить Аболтиню из партии за комментарии и действия во время обсуждения возможности сменить представляющего "Единство" министра экономики.
Летом 2017 года Аболтиня не исключила возможность сложения депутатского мандата до истечения срока полномочий Сейма нынешнего созыва и возвразщения на дипломатическую службу.
Аболтиня возглавляла "Единство" с 2011 года до 2016 года.
фото flickr.com
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