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Политик Солвита Аболтиня обратилась в Сейм с заявлением о сложении депутатского мандата, подтвердили в пресс-службе парламенте.

Аболтиня, вероятно, сложит мандат 11 января, когда будет утвержден мандат ее преемника.

21 декабря Аболтиня в последний раз перед сложением депутатского мандата участвовала в заседании Сейма.

Правление "Единства" 6 ноября решило исключить Аболтиню из партии за комментарии и действия во время обсуждения возможности сменить представляющего "Единство" министра экономики.

Летом 2017 года Аболтиня не исключила возможность сложения депутатского мандата до истечения срока полномочий Сейма нынешнего созыва и возвразщения на дипломатическую службу.

Аболтиня возглавляла "Единство" с 2011 года до 2016 года.

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