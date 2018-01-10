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Юридическая комиссия Сейма сегодня решила передать на повторное рассмотрение поправки к закону о судебной власти, тем самым одобрив ограничения для председателей судов не занимать должность больше двух сроков подряд, то есть в течение 10 лет.

Представители президентской канцелярии на заседании указали, что президент Раймонд Вейонис выразил свое мнение в аннотации к законопроекту и по-прежнему считает необходимым сохранить ограничения для председателей судов.

Президент Латвийского общества судей Юрис Силиньш сообщил, что, согласно недавно проведенному опросу, мнения судей по этому вопросу расходятся, и большинство опрошенных поддерживает сохранение этих ограничений.

За сохранение ограничений проголосовали семь членов юридической комиссии, против были трое, один депутат воздержался.

Президент Латвии ранее заявил, что принятое Сеймом решение отменить ограничение для председателей районных и окружных судов занимать должность больше двух сроков подряд не направлено на развитие судебной системы. Вейонис считает, что реальная ротация на ведущих должностях в судебной системе будет способствовать профессиональному росту на всех ее уровнях.

Фото: Pixabay