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Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям планирует рассмотреть действия депутата от Союза "зеленых" и крестьян Ингмара Лидаки, который в ходе одного из парламентских заседаний проголосовал за другого депутата, пишет Nra.lv.

Как сообщил председатель комиссии Виталий Орлов, на действия Лидаки обратил внимание некий житель Латвии, так как данный эпизод был показан в телевизионном эфире. На заседании Сейма, в ходе которого утверждался госбюджет, Лидака на одном из голосований нажал кнопку и за себя, и за соседа.

Сам Лидака рассказал радио Baltkom, что действительно нажал кнопку на соседнем месте, так как его однопартиец Юрис Вецтиранс был вынужден отлучиться и попросил его проголосовать. Лидака сожалеет о содеянном.

"В Сейме проходила экскурсия школьников из Мадоны. И они приехали в такое неудобное время, когда все депутаты были заняты, пришлось смотреть депутатам в затылки. Ну и Вецтиранс - а среди гостей была и его знакомая учительница - все-таки оторвался на минутку, указав: проголосуй, я в этом законопроекте абсолютно согласен с комиссией. Виноват, конечно, признаю вину, больше так делать не буду. Но я могу с уверенностью сказать, что это не повлияло на результат голосования по законопроекту. Накажут, конечно, но это и для других депутатов, которые иногда, возможно, нажимают не только свою кнопку, будет превентивной мерой", - сказал Лидака.

Добавим, рассмотрение дел, связанных с этикой, может быть инициировано только по просьбе одного из депутатов, поэтому председатель комиссии по этике Виталий Орлов намерен сам подать соответствующее заявление.

Фото из Flickr