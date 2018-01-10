Реформу Шадурскиса предлагают отправить на проверку в Венецианскую комиссию (11)

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Политика | 10 января 2018 года, 17:23

Русская община Латвии (РОЛ) направила открытое письмо президенту Раймонду Вейонису с предложением привлечь экспертов Венецианской комиссии к оценке реформы по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Об этом сообщил президент РОЛ Владимир Соколов.

"Предлагаемые ограничения являются существенным ограничением прав нацменьшинств, что, на наш взгляд, несовместимо с закрепленным в преамбуле к конституции принципом уважения к нацменьшинствам, а также с международными обязательствами Латвии в сфере прав человека. В основе этой инициативы только политическая убежденность министра, ее необходимость не была обсуждена с общественностью, профессионалами отрасли, родителями и представителями предприятий. В демократическом обществе недопустимо волюнтаристское принятие решений, когда мнение их адресата не выслушано", - говорится в обращении.

В своем письме президенту РОЛ также отмечает, что в 2018 году, когда Латвия празднует 100-летие своей независимости, важно заложить стабильную основу для дальнейшего развития республики и избегать плохо подготовленных и противоречивых решений.

"Учитывая, что в нашем обществе этнические вопросы очень чувствительны, полноценная дискуссия по этому вопросу уже сейчас осложнена или даже невозможна. Поэтому мы призываем вас как представителя всего народа привлечь независимых экспертов со стороны", - указывает РОЛ.

Правящая коалиция ранее поддержала представленную Минобразования реформу, согласно которой школы нацменьшинств через три года перейдут на преподавание почти всех предметов на государственном языке. На русском учащиеся будут осваивать только сам язык, литературу и связанные с культурой и историей предметы.

Фото из Flickr

Комментарии 11
Не Лоялен3 часа назад
Был бы в нашей стране,толк от подписей,я бы предложил,собрать подписи на то,что-бы отправить Шадурскиса на принудительную проверку на вменяемость,и способность адекватно мыслить в психиатрическую больницу!Жаль только что у нас в стране правительство подписи,использует вместо туалетной бумаги!
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ну и ну2 часа назад
Венецианская комиссия- это одно, Направить этого реформатора на международную психиатрическую комиссию-это совсем другое. Надо бы подумать о "новом" Нюрнберге в отношении всего этого стада.
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Garik2 часа назад
Зачем? Таким диагноз давно поставлен - шизофрения. От страха крышу сносит. Есть все-таки у ШаДурика скелет в шкафу - в мешках КГБ - раз он так яро адольфствует.
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