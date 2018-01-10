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Русская община Латвии (РОЛ) направила открытое письмо президенту Раймонду Вейонису с предложением привлечь экспертов Венецианской комиссии к оценке реформы по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Об этом сообщил президент РОЛ Владимир Соколов.

"Предлагаемые ограничения являются существенным ограничением прав нацменьшинств, что, на наш взгляд, несовместимо с закрепленным в преамбуле к конституции принципом уважения к нацменьшинствам, а также с международными обязательствами Латвии в сфере прав человека. В основе этой инициативы только политическая убежденность министра, ее необходимость не была обсуждена с общественностью, профессионалами отрасли, родителями и представителями предприятий. В демократическом обществе недопустимо волюнтаристское принятие решений, когда мнение их адресата не выслушано", - говорится в обращении.

В своем письме президенту РОЛ также отмечает, что в 2018 году, когда Латвия празднует 100-летие своей независимости, важно заложить стабильную основу для дальнейшего развития республики и избегать плохо подготовленных и противоречивых решений.

"Учитывая, что в нашем обществе этнические вопросы очень чувствительны, полноценная дискуссия по этому вопросу уже сейчас осложнена или даже невозможна. Поэтому мы призываем вас как представителя всего народа привлечь независимых экспертов со стороны", - указывает РОЛ.

Правящая коалиция ранее поддержала представленную Минобразования реформу, согласно которой школы нацменьшинств через три года перейдут на преподавание почти всех предметов на государственном языке. На русском учащиеся будут осваивать только сам язык, литературу и связанные с культурой и историей предметы.

Фото из Flickr