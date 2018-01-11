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Председатель фракции "Единство" в Рижской думе Вилнис Кирсис обратился к мэру Риги Нилу Ушакову с предложением назвать одну из столичных улиц в честь российского оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщили в "Единстве", пишет Diena.

"27-го февраля исполнится три года с убийства Бориса Немцова в Москве, на Большом Москворецком мосту, который находится недалеко от Кремля. Распространено мнение, что президент Российской Федерации, нынешний неофициальный кандидат в президенты от "Единой России" Владимир Путин знал об этом нечеловечном убийстве", - отмечает Кирсис в своем письме.

Он также указал, что Немцов "в своей политической деятельности выступал за соблюдение демократии, закона и прав человека в России, а также против агрессивной внешней политики по отношению к соседям, в частности, по отношению к Балтийским странам, к Латвии".

По словам Кирсиса, оценив личный вклад Немцова в формирование демократической оппозиции, демократии, свободы слова и других базовых прав человека, он принял решение в Рижское строительное управление и Рижскую комиссия по топонимам и названиям объектов городской среды, чтобы одна из рижских улиц или площадей была названа в честь Немцова.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В него попали четыре пули, он скончался на месте. Исполнителем убийства, по материалам расследования, был чеченец Заур Дадаев, его приговорили к 20 годам лишения свободы. Также обвинения предъявили его землякам Анзору и Шагиту Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву, их приговорили к 19, 16, 14 и 11 годам лишения свободы соответственно.