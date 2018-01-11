Twitter: Вейонис - самый популярный политик, вы шутите? (21)

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Политика | 11 января 2018 года, 17:29

Деятельность президента Раймонда Вейониса жители Латвии оценивают наиболее положительно по сравнению с другими политиками. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного по заказу газеты Neatkarīgā центром изучения общественного мнения SKDS.

В число шести политиков, которые получили наиболее положительную оценку среди латышей и русскоязычных, только две общие фамилии - Вейонис и мэр Вентспилса Айвар Лембергс. При этом рейтинг этих политиков в обеих группах существенно отличается.

Если латыши дали деятельности Вейониса самую высокую оценку, то среди русскоговорящих респондентов он только на третьем месте. Лембергс у респондентов-латышей занимает шестое место среди наиболее положительно оцениваемых политиков, а в группе русскоязычных - второе.

Доля респондентов, которые оценивают деятельность Вейониса отрицательно, в обеих группах почти одинакова - 21,3% и 20,4%, а оценка Лембергса резко отличается. Среди респондентов-латышей его деятельность негативно оценивают 44,5%, среди русскоязычных - всего 9,5%.

Между тем, многие пользователи Twitter скептически комментируют результаты опроса.

Предприниматель Андрис Гайлитис не относится к этой информации серьезно.

"Новый день, новая шутка", - пишет он.

Результаты опроса удивили журналиста Эвию Унаму.

"Всех в Латвии, конечно, не знаю. Что там всех, даже половины не знаю! И все-таки читая такие "новости", создается ощущение, что живу в совершенно другой, параллельной реальности...", - пишет она.

Пользователь Lauvassirds высказывается более жестко.

"Либо половина людей, мягко выражаясь, дебилы, либо... Вейонис - наиболее высоко оцененный политик в Латвии", - пишет он.

В свою очередь пользователь Харис верит в результаты опроса.

"Я верю, что Вейонис может быть самым популярным или хотя бы одним из популярнейших политиков. Такая должность. Кажется, даже Берзиньш ближе к концу добился признания общества. А культ VVF, который по-прежнему "ņe proiģot"? И еще - у кого-нибудь из министров обороны когда-нибудь был отрицательный рейтинг?", - пишет он.

Добавим, в рейтинге латышской группы респондентов нет ни мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"), ни его заместителя Андриса Америкса ("Честь служить Риге"), тогда как русскоязычные респонденты поставили Ушакова на первое место, а Америкса - на пятое.

В число наиболее положительно оцениваемых политиков среди русскоязычных вошли также евродепутат от "Согласия" Андрей Мамыкин и председатель парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович, но среди них нет министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы и председателя Сейма Инары Мурниеце, вошедших в шестерку политиков, которых наиболее положительно оценивают респонденты-латыши.

Фото из Flickr

Комментарии 21
Алексей Алексеев2 часа назад
А что он такого сделал для Латвии что такой популярный? Пусть лучше берёт пример с Путина в россии
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Мдаааа1 час назад
Президент- та самая тряпка, которой парламент и министерства "моют"все, включая и нечистоты. Хоть бы разок взялся бы и развел " по понятиям". Затлерс уже разок пытался, но получилось как то по-хуторскому и наоборот.
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Пылесосдомбрава2 часа назад
"Ведьмак Юрчик"намного более популярен чем все эти вместе взятые так называемые политики.
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