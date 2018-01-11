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Деятельность президента Раймонда Вейониса жители Латвии оценивают наиболее положительно по сравнению с другими политиками. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного по заказу газеты Neatkarīgā центром изучения общественного мнения SKDS.

В число шести политиков, которые получили наиболее положительную оценку среди латышей и русскоязычных, только две общие фамилии - Вейонис и мэр Вентспилса Айвар Лембергс. При этом рейтинг этих политиков в обеих группах существенно отличается.

Если латыши дали деятельности Вейониса самую высокую оценку, то среди русскоговорящих респондентов он только на третьем месте. Лембергс у респондентов-латышей занимает шестое место среди наиболее положительно оцениваемых политиков, а в группе русскоязычных - второе.

Доля респондентов, которые оценивают деятельность Вейониса отрицательно, в обеих группах почти одинакова - 21,3% и 20,4%, а оценка Лембергса резко отличается. Среди респондентов-латышей его деятельность негативно оценивают 44,5%, среди русскоязычных - всего 9,5%.

Между тем, многие пользователи Twitter скептически комментируют результаты опроса.

Предприниматель Андрис Гайлитис не относится к этой информации серьезно.

"Новый день, новая шутка", - пишет он.

Jauna diena, jauns joks -> Vējonis – visaugstāk vērtētais politiķis Latvijā, vēsta laikraksts https://t.co/akXuk2rRC7 — Andris Gailitis (@agailitis) 11 января 2018 г.

Результаты опроса удивили журналиста Эвию Унаму.

"Всех в Латвии, конечно, не знаю. Что там всех, даже половины не знаю! И все-таки читая такие "новости", создается ощущение, что живу в совершенно другой, параллельной реальности...", - пишет она.

Visus Latvijā nepazīstu, taisnība. Ko nu visus, pat pusi nezinu! Tomēr, lasot šādas “ziņas”, sajūta, ka dzīvoju pilnīgi citā, paralēlā realitātē... https://t.co/uTfOfVJgic — Unama (@EvijaUnama) 11 января 2018 г.

Пользователь Lauvassirds высказывается более жестко.

"Либо половина людей, мягко выражаясь, дебилы, либо... Вейонис - наиболее высоко оцененный политик в Латвии", - пишет он.

Vai nu tauta ir, maigi sakot, debīla, vai arī.. Vējonis – visaugstāk vērtētais politiķis Latvijā, vēsta laikraksts https://t.co/P5tBAHscn7 — NostalgiaLocomotive (@Lauvassirds_) 11 января 2018 г.

В свою очередь пользователь Харис верит в результаты опроса.

"Я верю, что Вейонис может быть самым популярным или хотя бы одним из популярнейших политиков. Такая должность. Кажется, даже Берзиньш ближе к концу добился признания общества. А культ VVF, который по-прежнему "ņe proiģot"? И еще - у кого-нибудь из министров обороны когда-нибудь был отрицательный рейтинг?", - пишет он.

Es gan ticu, ka Vējonis varētu būt populārākais vai vismaz viens no populārākajiem politiķiem. Tāds amats. Šķiet, pat Bērziņš galu galā tika pie publikas labvēlības. Un VVF kults, kas joprojām "ņe proiģot"?

Un arī - vai kādam Aizsardzības ministram ir bijis negatīvs reitings? — Haris (@akmens) 11 января 2018 г.

Добавим, в рейтинге латышской группы респондентов нет ни мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие"), ни его заместителя Андриса Америкса ("Честь служить Риге"), тогда как русскоязычные респонденты поставили Ушакова на первое место, а Америкса - на пятое.

В число наиболее положительно оцениваемых политиков среди русскоязычных вошли также евродепутат от "Согласия" Андрей Мамыкин и председатель парламентской фракции "Согласия" Янис Урбанович, но среди них нет министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы и председателя Сейма Инары Мурниеце, вошедших в шестерку политиков, которых наиболее положительно оценивают респонденты-латыши.

Фото из Flickr