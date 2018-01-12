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Если ориентироваться на мнения интернет-комментаторов, складывается впечатление, что в Латвии все очень плохо, однако это не так. В этом уверен лидер Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Райвис Дзинтарс. Об этом он рассказал в интервью газете Latvijas Avīze.

Лидер Национального объединения признал, что в Латвии по-прежнему есть нерешенные проблемы в разных областях, однако нельзя концентрироваться только на них.

"Если у вас источник новостей - комментаторы порталов, то остается только застрелиться, так как кажется, что в нашей стране ничего уже не сохранить. Однако на самом деле количество комментаторов ничтожно по сравнению с остальным обществом. В своей работе я встречал много сильных людей и личностей, которые совершили большие дела, и у них у всех есть одна особенность - возможность увидеть что-то положительное. Они осознанно ищут положительные моменты, и находят, поэтому привлекают с собой единомышленников", - указал лидер нацблока.

На вопрос, о предстоящих парламентских выборах, в частности, кто может быть партнером Национального объединения после выборов Сейма 13-го созыва, Дзинтарс указал, что об этом пока рано говорить, но уже точно ясно, с кем не будет сотрудничества.

"Однозначно ясно, что нашим партнером никогда не будет "Согласие". Со всеми остальными готовы разговаривать", - сказал Дзинтарс.

Raivis Dzintars: ja par stāvokli valstī spriež pēc interneta komentāriem, atliek tikai nošauties | LA https://t.co/2ijonRo86n — LA.lv (@LA_lv) January 11, 2018

Фото из Flickr