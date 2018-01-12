Аболтиня устраивается на работу в МИД (7)

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Политика | 12 января 2018 года, 18:16

Солвита Аболтиня в четверг подала в МИД заявление с просьбой о ее восстановлении на работе на дипломатической службе, сообщил агентству ЛETA пресс-секретарь МИД Гинт Егерманис.

Департамент персонала МИД начал процедуры обработки документов и согласования, после окончания которых Аболтиня сможет приступить к работе в МИД. Эти процедуры могут быть закончены в течение ближайших недель, добавил он.

Как сообщалось, 9 января Аболтиня сложила мандат депутата Сейма. Ее место в Сейме занял Артис Густовскис, бывший депутат Кулдигской краевой думы, руководитель муниципального учреждения "Кулдигский центр активного отдыха".

Комментарии 7
Светлана3 часа назад
Я тоже хочу на работу в МИД. Я её моложе, честнее, умнее и красивше. К тому же не пью-не курю - чего по ней не скажешь, - и не имею вредных привычек путать свой карман с государственным.
Но сомневаюсь, что возьмут!
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А1 час назад
Дала бы стране отдохнуть от себя, хоть на время.
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Не Лоялен1 час назад
Политика как наркомания!Раз попробуешь,завязать с концами довольно сложно!Даже дела с политикой еще хуже!С наркотиков много примеров кто сам слезал,без чьей либо помощи,а в политику если попал,хрен просто так вообще слезешь!Так что хрен она страну когда либо в покое оставит!Ибо у этой рыжей бестии совести вообще нет!
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