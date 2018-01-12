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Солвита Аболтиня в четверг подала в МИД заявление с просьбой о ее восстановлении на работе на дипломатической службе, сообщил агентству ЛETA пресс-секретарь МИД Гинт Егерманис.

Департамент персонала МИД начал процедуры обработки документов и согласования, после окончания которых Аболтиня сможет приступить к работе в МИД. Эти процедуры могут быть закончены в течение ближайших недель, добавил он.

Как сообщалось, 9 января Аболтиня сложила мандат депутата Сейма. Ее место в Сейме занял Артис Густовскис, бывший депутат Кулдигской краевой думы, руководитель муниципального учреждения "Кулдигский центр активного отдыха".