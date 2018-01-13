No sirds Latvijai утратит статус фракции, так как ее покидает Балодис (7)

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Политика | 13 января 2018 года, 19:44

Депутат Сейма Ринголд Балодис заявил о решении покинуть ряды парламентской фракции от партии "No sirds Latvijai" (NSL).

Как сообщает LETA со ссылкой на заявление политика, он пошел на такой шаг, чтобы подчеркнуть свое критическое отношение к работе главы NSL Ингуны Судрабы в качестве председателя комисии по расследованию "дела олигархов".

"Я стыжусь и считаю недопустимым тот фарс, который разыграла глава парламенской комиссии по расследованию. На самом деле она вырыла могилу всему расследованию", — заявил Балодис.

Отмечается, что вместе с уходом Балодиса NSL утратит статус фракции в Сейме, так как депутатов в каждой фракции должно быть не менее пяти.

Это означает, что партия лишится помещений в парламенте, оплачиваемого автомобиля, консультантов, а также денег, выделяемых на хозяйственные и репрезентативные расходы.

Остальные представители фракции NSL продолжат работу в качестве независимых депутатов.

Комментарии 7
Желток1 час назад
Попользовался. И потопал дальше. Кто бы его такого выбрал, если бы не имя Судрабы? А теперь сбежит ,как крысы делают, в другую партейку. Во всех случаях, жирненькую пенсию он себе обеспечил, этот лысый г-н, малоизвестный делами на пользу людей.
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kur tu bija ?2 часа назад
Харалд Велмерс в 2014 году в качестве вознаграждения за работу в должности администратора неплатежеспособного латвийского предприятия Liepаjas metalurgs получил 1,03 млн. евро
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Циля1 час назад
Редкостная мразота этот лысый рвач.
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