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Депутат Сейма Ринголд Балодис заявил о решении покинуть ряды парламентской фракции от партии "No sirds Latvijai" (NSL).

Как сообщает LETA со ссылкой на заявление политика, он пошел на такой шаг, чтобы подчеркнуть свое критическое отношение к работе главы NSL Ингуны Судрабы в качестве председателя комисии по расследованию "дела олигархов".

"Я стыжусь и считаю недопустимым тот фарс, который разыграла глава парламенской комиссии по расследованию. На самом деле она вырыла могилу всему расследованию", — заявил Балодис.

Отмечается, что вместе с уходом Балодиса NSL утратит статус фракции в Сейме, так как депутатов в каждой фракции должно быть не менее пяти.

Это означает, что партия лишится помещений в парламенте, оплачиваемого автомобиля, консультантов, а также денег, выделяемых на хозяйственные и репрезентативные расходы.

Остальные представители фракции NSL продолжат работу в качестве независимых депутатов.