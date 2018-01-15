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Политик Татьяна Жданок свои шансы на предстоящих в этом году выборах в Сейм оценивает выше, чем вероятность еще раз быть избранной в Европарламент, считает профессор факультета социальных наук Латвийского Университета Ояр Скудра.

На его взгляд, в решении Жданок сложить мандат депутата Европарламента и принять участие в избирательной кампании Русского союза Латвии можно увидеть личный мотив, пишет Jauns.lv. По мнению Скудры, Жданок уже не молода и начинает думать о завершении карьеры.

"Поэтому я допускаю, что она свои шансы на выборах в Сейм оценивает выше, чем на выборах в Европарламент годом позже. С другой стороны, не исключено, что если она неудачно выступит на выборах в Сейм, то все же стартует и в Европарламент — несмотря ни на что", — сказал Скудра.

Политолог выразил уверенность, что Русский союз Латвии создаст фон для "Согласия" на выборах в Сейм — в надежде, что за них проголосует та часть русскоязычных избирателей, которая не готова поддержать перемены в "Согласии".

Однако Жданок выбирает четкую пророссийскую линию, подчеркнул Скудра. Это означает, что на самом деле РСЛ не отнимет часть электората у "Согласия".

"Только если среди них нет поклонников Алфреда Рубикса", — добавил он.

Напомним, депутат Европейского парламента (ЕП), сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок сдала мандат, чтобы возглавить партию Русский союз Латвии на парламентских выборах этого года.