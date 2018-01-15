Политолог: Жданок может задуматься о завершении карьеры (10)

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Политика | 15 января 2018 года, 07:11

Политик Татьяна Жданок свои шансы на предстоящих в этом году выборах в Сейм оценивает выше, чем вероятность еще раз быть избранной в Европарламент, считает профессор факультета социальных наук Латвийского Университета Ояр Скудра.

На его взгляд, в решении Жданок сложить мандат депутата Европарламента и принять участие в избирательной кампании Русского союза Латвии можно увидеть личный мотив, пишет Jauns.lv. По мнению Скудры, Жданок уже не молода и начинает думать о завершении карьеры.

"Поэтому я допускаю, что она свои шансы на выборах в Сейм оценивает выше, чем на выборах в Европарламент годом позже. С другой стороны, не исключено, что если она неудачно выступит на выборах в Сейм, то все же стартует и в Европарламент — несмотря ни на что", — сказал Скудра.

Политолог выразил уверенность, что Русский союз Латвии создаст фон для "Согласия" на выборах в Сейм — в надежде, что за них проголосует та часть русскоязычных избирателей, которая не готова поддержать перемены в "Согласии".

Однако Жданок выбирает четкую пророссийскую линию, подчеркнул Скудра. Это означает, что на самом деле РСЛ не отнимет часть электората у "Согласия".

"Только если среди них нет поклонников Алфреда Рубикса", — добавил он.

Напомним, депутат Европейского парламента (ЕП), сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок сдала мандат, чтобы возглавить партию Русский союз Латвии на парламентских выборах этого года.

Комментарии 10
СТАНОК3 часа назад
Оярс Скудра, а ты на заводе не пробовал поработать??? Или "молоть языком" призвание по жизни???
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Вова2 часа назад
Согласен , очень болтливый Муравей.
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Гражданин латвии1 час назад
Не видел смысла ходить на выборы. Теперь придётся поддержать Жданок!
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