Политика |

Латвия в скором времени примет свой так называемый список Магнитского, в который будут включены россияне, которым будет запрещен въезд в страну, сообщил в соцсетях депутат Сейма от Национального объединения Рихард Колс.

По словам Колса, на заседании совета коалиционных партнеров он получил концептуальную поддержку разработанного проекта Сейма об установлении санкций в отношении лиц, связанных с делом Сергея Магнитского. После технических коррекций инициатива будет передана на утверждение.

Arī Latvijā būs Magņitska saraksts! Šodien no koalīcijas partneriem saņemts konceptuāls atbalsts izstrādātajam lēmuma projektam par sankciju noteikšanu Sergeja Magņitska lietā iesaistītajām personām. Plašāk: https://t.co/vjXCS2jlMx #MagnitskyAct — Rihards Kols (@RihardsKols) 15 января 2018 г.

"Ясно, что арест Сергея Магнитского, его содержание под стражей, смерть и последующее расследование не отвечает тем стандартам, которые требуют правовые принципы и общечеловеческие нормы. Со смерти Магнитского в тюрьме в 2009 году, которая произошла в результате серьезных нарушений прав человека, во многих странах - США, Канаде, Литве, Эстонии, Великобритании, а также в ПАСЕ были приняты законодательные акты, в которых действия России в отношении Магнитского были признаны неприемлемыми", - написал Колс.

По словам депутата нацблока, учитывая правомерность принципов прав человека, международного права и верховенства закона, Латвии, также как и остальному миру, важно признать и помнить Сергея Магнитского как жертву нарушений прав человека.

"И хотя запрет на въезд и замораживание средств не может рассматриваться как справедливое наказание в данном деле, все же применение таких санкций будет иметь реальные последствия и влияние на тех индивидов, которые до сих пор чувствовали себя безнаказанными по делу Магнитского", - указал политик.

На днях департамент миграции Литвы опубликовал так называемый список Магнитского, в который включили 49 граждан России, включая главу Чечни Рамзана Кадырова.

Всем россиянам, попавшим в список, запретили въезд в республику. Отмечается, что список был составлен на основании принятого в ноябре 2017 года закон, аналогичный "закону Магнитского" США.

Помимо Рамзана Кадырова в список попали глава СК РФ Александр Бастрыкин, замглавы СК при МВД Олег Логунов, судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева и Сергей Подопригоров.

По данным Википедии

В 2007 году из российского бюджета были похищены 5,4 млрд. рублей, что считается крупнейшим в истории единоразовым хищением средств из государственного бюджета России. Первыми это преступление обнаружили сотрудники фирмы Firestone Duncan, обслуживавшей юридические интересы инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, среди которых были Эдуард Хайретдинов, Владимир Пастухов, Джемисон Файерстоун и Сергей Магнитский. Они инициировали следствие по факту хищения бюджетных средств, в рамках которого стал очевиден перечень участников преступления, включающий в себя несколько десятков сотрудников различных российских органов исполнительной власти.

24 ноября 2008 года Сергей Магнитский был арестован по обвинению в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов. Спустя 11 месяцев предварительного заключения Сергей скончался в больнице Следственного изолятора №1 г. Москвы. Инициатором его ареста и следователем по его делу оказались ключевые участники раскрытого Сергеем и его коллегами хищения.

В апреле 2010 года член сената США Бенджамин Кардин попросил госсекретаря Хиллари Клинтон закрыть визовый коридор в США для 60 российских чиновников, причастных к этому хищению и к смерти Магнитского. В мае того же года семья покойного Магнитского получила официальные соболезнования от президента Барака Обамы. В сентябре 2010 года конгресс США проголосовал за инициативу Кардина. То же самое в декабре сделал Европарламент.

Фото: facebook.com/KolsRihards