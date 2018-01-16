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Суд арестовал собственность и банковские счета депутата Рижской думы Мартиньша Бандарса, с тем, чтобы можно было с него взыскать 15 миллионов евро по уголовному делу о Latvijas Krājbanka, сообщает Kasjauns со ссылкой на "Новости TV3".

Такие санкции к Бондарсу применены в рамках судебного процесса, который связан с возглавляемым им некогда банком Latvijas krājbanka, который позже был признан неплатежеспособным.

Ежемесячно депутат может рассчитывать только на минимальную заработную плату. Теперь из своей депутатской зарплаты в 1000 евро он получает минимальную зарплату в 430 евро. Все остальные доходы, превышают эту сумму, удерживают в качестве гарантии погашения миллионного долга.

Суд постановил арестовать имущество Бондарса - дом в Салацгриве, машину, банковские счета. По словам Бондарса, без поддержки семьи он, скорее всего, был бы вынужден покинуть Латвию.

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