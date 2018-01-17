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Сегодня новым председателем комиссии Сейма по национальной безопасности избрана Инесе Либиня-Эгнере ("Единство").

Ее кандидатуру выдвинул Карлис Сержантс (СЗК), а Ринголд Балодис предложил на эту должность Яниса Рукса (ЛОР).

За Либиню-Эгнере проголосовали три депутата - она сама, Карлис Сержантс и Инара Мурниеце (ВЛ-ТБ/ДННЛ). Рукс был против, Балодис воздержался, а Янис Тутин ("Согласие") не явился на голосование. Кандидатура Либини-Эгнере была утверждена большинством в три голоса.

Как правило, заседания комиссии Сейма по национальной безопасности проходят закрыто, и депутаты без доступа к гостайне не могут в них участвовать, но голосование проходило открыто. Тутин доступа к гостайне лишен, поэтому счел неэтичным прийти на единственное заседание, чтобы проголосовать.

Ранее комиссию возглавляла Солвита Аболтиня, которая сложила депутатский мандат.

Фото: flickr.com