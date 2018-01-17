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Лидер социал-демократической партии "Согласие", мэр Риги Нил Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о влиянии России на парламентские выборы в Латвии, которые пройдут осенью, заявил, что для таких опасений нет оснований.

Мэр Риги рассказал о планах сотрудничества партии с другими политическими организациями страны в предвыборный период. По его словам, "Согласие" готово сотрудничать с любой силой, разделяющей ценности социал-демократов. "У нас всегда принципиальная позиция — "красных линий" мы не проводим", — сказал он в передаче телеканала LNT "900 секунд".

На его взгляд, повредить Сейму может вероятная волна популизма.

Как ранее заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, несомненно, в 2018 году будут попытки извне повлиять на процесс выборов Сейма.

Оценивая опыт выборов в США и Франции, ясно, что такие попытки будут, пояснил он.

Будут предприняты также информационные атаки в СМИ и соцсетях, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы усилить безопасность в самых разных сферах, считает министр.

Напомним, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы или процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии и референдума в Великобритании заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.