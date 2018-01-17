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Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям отреагировала на заявление депутата Валдиса Калнозолса и приняла решение запретить другому депутату - Артусу Кайминьшу - присутствовать на одном пленарном заседании парламента, так как он оскорбил Калнозолса и его семью, пишет Skaties.lv.

Если решение комиссии будет окончательно утверждено, то столь строгое наказание по отношению к Кайминьшу будет применено впервые. На заседание комиссии Калнозолс пришел вместе с женой.

Напомним, в своем заявлении Калнозолс указал, что с того момента, как Кайминьш стал парламентарием, он неоднократно оскорбительно и неэтично высказывался адрес Калнозолса и его коллег.

Он уточнил, что имеет в виду парламентские заседания, которые проходили 16 ноября и 7 декабря, когда Кайминьш во время дебатов посоветовал ему обратиться к врачу.

"Из уст Кайминьша звучали такие реплики: "Когда в последний раз бил свою жену?", "Если хочется, сходи к врачу", "Ты занимаешься здесь эмоциональным насилием", "Ты больной!", На мой взгляд, вы действительно сумасшедший"", - рассказал Калнозолс.

Он добавил, что такое поведение и выражения в его адрес стали обычной практикой депутата Кайминьша.

"Он нарушает все "красные линии" и начинает касаться семей депутатов. Это должно быть прекращено, и он должен быть немедленно наказан", - заключил Калнозолс.

Фото из Flickr