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Марис Риекстиньш и Сергей Лавров на саммите Россия-НАТО в Брюсселе

В Латвии имеются черные списки российских журналистов, эту информацию подтвердил в интервью ТАСС посол Латвийской Республики в РФ Марис Риекстиньш. Таким образом дипломат прокомментировал депортацию журналиста телеканала "ТВ Центр" Анатолия Курлаева и его супруги журналистки ВГТРК Ольги Курлаевой.

"Мужчина был занесен в список нежелательных лиц уже пару лет назад, а его супруга занималась профессиональной деятельностью, имея туристическую визу", - сказал он.

Интервью посла Латвии @Riekstins__M информационному

агентству @tass_agency об актуальных отношениях Латвии и России. pic.twitter.com/mPlkgqQrpi — Latvia in Russia (@LVembRussia) January 17, 2018

По словам посла, российские журналисты находились в Латвии на отдыхе "и в то же время занимались профессиональной деятельностью". "Видите ли, Латвия - это открытое государство для наших друзей, партнеров, журналистов, всех желающих посетить Латвию с добрыми намерениями, - отметил он. - В то же самое время никто не отменял, что иностранные граждане, приезжающие в Латвию, должны соблюдать те правила, которые установлены иммиграционным законодательством. А также никто не отменял порядок аккредитации иностранных журналистов".

"Об этом мы и написали в своем ответе ОБСЕ, разъясняя, что в данной ситуации вопрос не был связан формально с профессией этих двух людей, а связан лишь с тем, что было нарушено наше иммиграционное законодательство", - подчеркнул он.

Как указал посол, Латвии от российских властных структур также "поступали рекомендации или правила, которые должны соблюдаться латышскими журналистами при работе на территории РФ". "Были случаи, когда латышским журналистам не позволяли взять интервью, так как у них не было аккредитации. Так что мы тоже получили сигнал от российских коллег, что некоторые журналисты из Латвии так же грешат", - отметил он.

На комментарии корреспондента ТАСС о том, что журналистов Латвии за это никто из РФ не высылал, Риекстиньш указал, что "эти журналисты не были внесены в списки". Отвечать на вопрос о причинах занесения Курлаева в черный список дипломат отказался. "Я не должен давать вам подобные объяснения, - сказал он. - Каждое суверенное государство имеет право заносить в списки, кого мы считаем нужным. И мужчина этот был внесен в 2014 году. Он информирован о причинах". "Он может оспаривать это в суде и бороться за свои права", - заключил посол Латвии.

Депортация российских журналистов

3 января из Латвии был депортирован журналист телеканала "ТВ Центр" Анатолий Курлаев. Причиной стало его включение в список лиц, которым на неопределенное время запрещен въезд на территорию республики. Его супруга, журналист ВГТРК Ольга Курлаева была задержана 4 января и, согласно данным Государственной службы пограничной охраны Латвии, также была внесена в перечень лиц, которым запрещен въезд в республику.

фото: flickr.com