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Посол Латвийской Республики в России Марис Риекстиньш в интервью ТАСС сравнил НАТО со страховой компанией, которая должно будет помочь этой прибалтийской стране в случае ее гипотетического конфликта с РФ.

"НАТО как оборонительный альянс схож немного со страховой компанией, то есть когда вы покупаете страховку, вы не хотите сломать ногу. Но если вдруг это случится, вы знаете, что ваши проблемы будет решать компания. То же самое с НАТО: это компания, которая прорабатывает разного рода сценарии, более или менее реальные. Планы прорабатываются на случай, если эскалация между НАТО и РФ будет иметь место"", - указал дипломат.

При этом Риекстиньш подчеркнул, что предположения о возможном конфликте РФ и НАТО "не имеют под собой никакой серьезной почвы". "А альянс, конечно, работает над разными сценариями", - добавил он.

На уточняющий вопрос ТАСС об обеспокоенности властей Латвии возможной войной с РФ, посол отметил, что "есть определенные опасения, повод для этих опасений - события, которые были на Украине".

"Плюс нежелание российской стороны делиться информацией о своих военных учениях в нашем регионе. 4-5 тыс. военных стран НАТО никоим образом не могут восприниматься в России как угроза. Кто-то думает, что эти 4 тыс. пройдут через границу в Псков, в Новгород, в Москву. Это несерьезно, я не вижу причин, почему Россия должна делать из этого проблему, это не угроза вам", - подчеркнул посол.