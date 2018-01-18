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Визиты на высоком уровне между Латвией и РФ пока не планируются, но страны возобновят работу комиссии историков по сложным историческим вопросам. Об этом сообщил в интервью ТАСС Посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

"На высоком уровне навряд ли в этом году будут обмены, потому что, возвращаясь к общим отношениям ЕС - Россия, организация подобных визитов не так уж проста. ЕС выработал определенные принципы. Как вы знаете, речь идет о выполнении минских соглашений", - сказал он.

Дипломат напомнил, что, согласно позиции Евросоюза, "какой-либо прогресс в политическом плане может быть только тогда, когда мы будем видеть какой-то прогресс по выполнению минских соглашений".

Риекстиньш при этом добавил, что посольство планирует визиты в регионы РФ.

"Мы планируем три-четыре региональных визита. Сейчас вместе с нашими предпринимателями мы работаем с отдельными регионами по этому вопросу", - продолжил он.