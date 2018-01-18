Бондарс "передумал": я не говорил об отъезде из Латвии, мои слова переврали (13)

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Политика | 18 января 2018 года, 16:31

Депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс заявил, что в латвийских СМИ распространяется лживая информация о его намерениях покинуть Латвию. Ранее на портале Rus.db.lv вышло интервью с политиком, в котором тот заявил, что решил "просто уехать из Латвии".

"Источники, спонсируемые группировкой Ушакова, решили за меня, что я уезжаю", - написал Бондарс в своем Twitter.

Между тем, ситуацию радио Baltkom прокомментировала редактор Rus.db.lv Ольга Князева, которая и взяла у Бондарса интервью. По ее словам, у нее имеется аудиозапись, подтверждающая, что депутат сказал именно это.

"Если вы почитаете комментарии к его твиту, то он уже не говорит, что этого не было. Одна из пользователей спросила у него - Ольга врет? - на что он сказал, что не врет и начал оправдываться. Понятно, что у меня есть диктофонная запись и я бы никогда в жизни не стала публиковать такое интервью без записи. Наверное, он сказал это на эмоциях, но то, что он это сказал - без сомнения. Он повторил это четыре раза. Думаю, он просто увидел реакцию в соцсетях, где девять человек из девяти сказали - вперед, уезжай, ему стало обидно и он решил каким-то образом себя оправдать", - сказала Князева.

В комментариях к своей публикации, на вопрос, действительно ли он не говорил, что собирается покинуть Латвию, Бондарс указал, что "никогда не говорил, что покинет Латвию до окончания судопроизводства".

Напомним, в интервью Rus.db.lv Бондарс, чьи банковские счета и имущество арестованы, заявил, что дело против него сфабриковано. Политик считает, что главной целью в гражданском деле о взыскании 15-миллионных убытков с бывших членов правления Latvijas krājbanka являются не деньги, а уничтожение репутации.

Кроме того, он заявил, что собирается покинуть Латвию, так как другого выхода не видит.

"Я думал, что мне делать. Решил, что просто уеду из Латвии. А что мне остается? Меня унизили и в личном плане, и в профессиональном тоже. Просто уеду и все!" - приводит издание слова Бондарса.

Фото из Flickr

Комментарии 13
йукруе53 часа назад
как же ты жалеешь что твое преступление нельзя связать с происками восточного соседа .
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Хек3 часа назад
Миксньюз, вы там что, поменяли Бузову на Бондорса?
Теперь он пол-года будет каждый день у вас в ленте?
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Пионер2 часа назад
Ишь как набриолиненный завертелся. Сейчас ещё выложат диктофонную запись и писец котёнку, в женское платье и на вокзал :)))
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