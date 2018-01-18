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Депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс заявил, что в латвийских СМИ распространяется лживая информация о его намерениях покинуть Латвию. Ранее на портале Rus.db.lv вышло интервью с политиком, в котором тот заявил, что решил "просто уехать из Латвии".

"Источники, спонсируемые группировкой Ушакова, решили за меня, что я уезжаю", - написал Бондарс в своем Twitter.

Между тем, ситуацию радио Baltkom прокомментировала редактор Rus.db.lv Ольга Князева, которая и взяла у Бондарса интервью. По ее словам, у нее имеется аудиозапись, подтверждающая, что депутат сказал именно это.

"Если вы почитаете комментарии к его твиту, то он уже не говорит, что этого не было. Одна из пользователей спросила у него - Ольга врет? - на что он сказал, что не врет и начал оправдываться. Понятно, что у меня есть диктофонная запись и я бы никогда в жизни не стала публиковать такое интервью без записи. Наверное, он сказал это на эмоциях, но то, что он это сказал - без сомнения. Он повторил это четыре раза. Думаю, он просто увидел реакцию в соцсетях, где девять человек из девяти сказали - вперед, уезжай, ему стало обидно и он решил каким-то образом себя оправдать", - сказала Князева.

В комментариях к своей публикации, на вопрос, действительно ли он не говорил, что собирается покинуть Латвию, Бондарс указал, что "никогда не говорил, что покинет Латвию до окончания судопроизводства".

Neesmu nevienam teicis, ka pirms tiesvedības beigām pametīšu LV! — Mārtiņš Bondars (@MartinsBondars) 18 января 2018 г.

Напомним, в интервью Rus.db.lv Бондарс, чьи банковские счета и имущество арестованы, заявил, что дело против него сфабриковано. Политик считает, что главной целью в гражданском деле о взыскании 15-миллионных убытков с бывших членов правления Latvijas krājbanka являются не деньги, а уничтожение репутации.

Кроме того, он заявил, что собирается покинуть Латвию, так как другого выхода не видит.

"Я думал, что мне делать. Решил, что просто уеду из Латвии. А что мне остается? Меня унизили и в личном плане, и в профессиональном тоже. Просто уеду и все!" - приводит издание слова Бондарса.

Фото из Flickr