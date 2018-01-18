Лиепниекс обнаружил ошибку в американских "открытках" к столетию Латвии (6)

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Политика | 18 января 2018 года, 17:46

Эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс обнаружил смысловую ошибку на баннерах с поздравлением Латвии со столетием, размещенных на дорогах американского штата Пенсильвания.

"Это замечательно, правда, обманчиво и неверно. Латвия была основана сто лет назад, но, к сожалению, не была независимой на протяжении ста лет", - указал Лиепниекс в своем Twitter.

Напомним, при помощи баннеров на дороге Латвийскую республику с юбилеем решил поздравить почетный консул в штате Пенсильвания Джон Медведцкис.

"Латвия. 100 лет независимости", - написано на плакате.

Посол Латвии в США Андрис Тейкманис выразил личную благодарность Джону Медведцкису за его поздравительное послание в адрес Латвии.

Комментарии 6
Пионер2 часа назад
Так будет универсальнее: Latvia, 100 years of headache
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Пионер1 час назад
Да, но так поступили ТОЛЬКО США, где дипломатические миссии таки продержались до 1991-го года. И там (в США), кстати, никогда не использовали слово оккупация. Впрочем и США на тегеранской конференции де-факто согласились с аннексией и абсолютно не настаивали о возвращении независимости. Кинули они всех короче, как сейчас курдов киданут. Ненадёжней друзей не сыскать.
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Pepe1 час назад
США считали Латвию не оккупированной, а аннексированной.
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