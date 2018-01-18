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Эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс обнаружил смысловую ошибку на баннерах с поздравлением Латвии со столетием, размещенных на дорогах американского штата Пенсильвания.

"Это замечательно, правда, обманчиво и неверно. Латвия была основана сто лет назад, но, к сожалению, не была независимой на протяжении ста лет", - указал Лиепниекс в своем Twitter.

Šis brīnišķīgi, vienīgī maldinoši un aplami. Latvija ir dibināta pirms simts gadiem, bet diemžēl, nav bijusi neatkarīga simts gadus. https://t.co/jBRecJuHO5 — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 18 января 2018 г.

Напомним, при помощи баннеров на дороге Латвийскую республику с юбилеем решил поздравить почетный консул в штате Пенсильвания Джон Медведцкис.

"Латвия. 100 лет независимости", - написано на плакате.

Посол Латвии в США Андрис Тейкманис выразил личную благодарность Джону Медведцкису за его поздравительное послание в адрес Латвии.