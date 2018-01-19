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Сегодня в 13 часов министр обороны Раймонд Бергманис и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш примут участие в церемонии закладки памятной капсулы в фундамент новой казармы в Адажи, сообщили в Министерстве обороны.

В казарме будут жить латвийские военнослужащие и солдаты союзников. В здании смогут разместиться до 450 человек. Казарма будет четырехэтажной, ее площадь составит 7731 кв. м. Строительство планируется завершить до конца года, затраты составят 7,8 млн евро.

Это будет первая из трех казарм такого типа, которые предстоит построить на Адажской базе. Для второй и третьей казармы будут привлечены средства из инвестиционной программы НАТО по повышению безопасности.

На Адажской базе уже построены четыре трехэтажные казармы, каждая площадью 3000 кв. м.

Фото: Flickr