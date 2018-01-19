На военной базе в Адажи начинают строительство новой казармы (8)

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Политика | 19 января 2018 года, 12:11

Сегодня в 13 часов министр обороны Раймонд Бергманис и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш примут участие в церемонии закладки памятной капсулы в фундамент новой казармы в Адажи, сообщили в Министерстве обороны.

В казарме будут жить латвийские военнослужащие и солдаты союзников. В здании смогут разместиться до 450 человек. Казарма будет четырехэтажной, ее площадь составит 7731 кв. м. Строительство планируется завершить до конца года, затраты составят 7,8 млн евро.

Это будет первая из трех казарм такого типа, которые предстоит построить на Адажской базе. Для второй и третьей казармы будут привлечены средства из инвестиционной программы НАТО по повышению безопасности.

На Адажской базе уже построены четыре трехэтажные казармы, каждая площадью 3000 кв. м.

Фото: Flickr

Комментарии 8
сержант3 часа назад
Лет так через 30-40 опять скажут,что нас оккупировали,а мы сопротивлялись и хранили веру в не зависимость.И опять ни кто не вспомнит как целовали гусеницы вражеских танков и с цветами встречали экспидиционный корпус вражесских сил.Когда-то это уже было,забыли.
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пенсии3 часа назад
ПЕНСИИ НАДО УВЕЛИЧИТЬ! стране эти казармы не нужны а детям нужны родители-бабушки и дедушки
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Russija2 часа назад
- Когда Россия сочтёт , что НАТО и США размещённая у её границ угрожает Российской национальной безопасности , то от этих казарм останется только пепел !
Ну , а пока можете отрывать от свой экономики 2% ВВП и содержать блок НАТО и солдат США ... Это конечно ваше право !
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