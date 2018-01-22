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Если Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) после выборов Сейма получит в правительстве еще больший перевес, то развитие Латвии в будущем затормозится, заявил депутат Европарламента Артис Пабрикс ("Единство") в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд".

На предстоящих 6 октября парламентских выборах партии "Единство" следует стартовать вместе с такими проевропейскими и пролатвийскими партиями, как "Движение "За!", "Для развития Латвии" и некоторыми региональными партиями, считает он.

Политик не очень верит в шансы "Единства" пройти в Сейм, если оно будет участвовать в выборах со своим отдельным списком.

Если равновесие еще больше сместится в пользу СЗК, то рано или поздно это приведет к односторонней политике Латвии, уверен Пабрикс.

"СЗК никогда не отличался очень активной политикой, скорее - пассивной, консервативной, медленной, а это не тот способ, которым Латвия может подняться с третьего места в Балтии", - пояснил он.

При этом политик отметил, что СЗК всегда был партнером "Единства", без которого не удалось бы сформировать правительство.