Пабрикс: "Согласие" приведет Латвию на уровень колхозников 90-ых (58)

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Политика | 22 января 2018 года, 18:47

Вхождение партии "Согласие" отбросит Латвию в развитии на несколько десятилетий назад. Так считает депутат Европарламента Артис Пабрикс ("Единство").

В эфире LNT политик указал, что в год столетия государства Латвии не нужна правящая коалиция из Союз "зеленых" и крестьян и "Согласия".

"Это означало бы сползание в поселковый менталитет, когда и национальная, и европейская, и международная политика у нас будет проводиться на эдаком уровне колхозников, каким он был в 1990-е годы. Мы будем едва говорить по-английски и не понимать, что значит для Латвии жить в 21-м веке", - сказал он.

Ранее Пабрикс указал, что если СЗК после выборов в Сейм получит в правительстве еще больший перевес, то развитие Латвии в будущем затормозится.

Если равновесие еще больше сместится в пользу СЗК, то рано или поздно это приведет к односторонней политике Латвии, уверен Пабрикс.

"СЗК никогда не отличался очень активной политикой, скорее - пассивной, консервативной, медленной, а это не тот способ, которым Латвия может подняться с третьего места в Балтии", - пояснил он.

Комментарии 58
шустрый2 часа назад
Если Латвия будет развиваться как Рига,то это будет хорошо.К сожалению СЗК в коалиции с Согласием будет национальным тормозом.Рига и развивается то благодаря большинству"Согласия" в Думе....добавь туда зелени и всё станет.
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кратко2 часа назад
даун
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Tan Tin2 часа назад
Обана, хуторянин против колхозника!
Делайте ставки, вы за кого?)
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