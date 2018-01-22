Политика |

Вхождение партии "Согласие" отбросит Латвию в развитии на несколько десятилетий назад. Так считает депутат Европарламента Артис Пабрикс ("Единство").

В эфире LNT политик указал, что в год столетия государства Латвии не нужна правящая коалиция из Союз "зеленых" и крестьян и "Согласия".

"Это означало бы сползание в поселковый менталитет, когда и национальная, и европейская, и международная политика у нас будет проводиться на эдаком уровне колхозников, каким он был в 1990-е годы. Мы будем едва говорить по-английски и не понимать, что значит для Латвии жить в 21-м веке", - сказал он.

Ранее Пабрикс указал, что если СЗК после выборов в Сейм получит в правительстве еще больший перевес, то развитие Латвии в будущем затормозится.

Если равновесие еще больше сместится в пользу СЗК, то рано или поздно это приведет к односторонней политике Латвии, уверен Пабрикс.

"СЗК никогда не отличался очень активной политикой, скорее - пассивной, консервативной, медленной, а это не тот способ, которым Латвия может подняться с третьего места в Балтии", - пояснил он.