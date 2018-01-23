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С переизбранием Владимира Путина президентом России, эту страну ожидает застой, считает депутат Европарламента Артис Пабрикс. В эфире LNT, политик указал, что уверен в переизбрании нынешнего главы РФ, так как там не ожидается демократических выборов.

"У Путина нет конкурентов на выборах. Никто не ожидает демократических выборов. Большая часть российского общества удовлетворена Путиным, но дальнейшая перспектива у этого государства - великан на глиняных ногах", - указал Пабрикс.

Pabriks 900": V.Putinam nav konkurentu vēlēšanās;neviens nesagaida demokrātiskas vēlēšanas. Krievijā lielai daļai sabiedrības Putins šķiet apmierinošs,bet tāklākā perspektīvā šī valsts ir milzītis uz māla kājām — LNT (@900sekundes) 22 января 2018 г.

Выборы президента России состоятся 18 марта. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.

О своем намерении участвовать в ближайших выборах Президента России заявил действующий глава государства Владимир Путин, одержавший на предыдущих выборах победу в первом туре голосования. Также кандидатами зарегистрировались Владимир Жириновский и Ксения Собчак.

Ранее сообщалось, что, отвечая на просьбу посольства России в Латвии согласовать организацию выездных пунктов досрочного голосования на выборах президента РФ еще в 12 городах Латвии, помимо избирательных участков в Риге, Даугавпилсе и Лиепае, Министерство иностранных дел (МИД) одобрило открытие участков только в пяти дипломатических помещениях.

МИД разрешил организовать участки для голосования на выборах президента России 18 марта этого года в помещениях посольства в Риге, в консульском отделе и отделе соцобеспечения посольства, а также в генеральных консульствах в Лиепае и Даугавпилсе.