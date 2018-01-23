Пабрикс: демократических выборов в России не будет, победит Путин (54)

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Политика | 23 января 2018 года, 07:37

С переизбранием Владимира Путина президентом России, эту страну ожидает застой, считает депутат Европарламента Артис Пабрикс. В эфире LNT, политик указал, что уверен в переизбрании нынешнего главы РФ, так как там не ожидается демократических выборов.

"У Путина нет конкурентов на выборах. Никто не ожидает демократических выборов. Большая часть российского общества удовлетворена Путиным, но дальнейшая перспектива у этого государства - великан на глиняных ногах", - указал Пабрикс.

Выборы президента России состоятся 18 марта. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.

О своем намерении участвовать в ближайших выборах Президента России заявил действующий глава государства Владимир Путин, одержавший на предыдущих выборах победу в первом туре голосования. Также кандидатами зарегистрировались Владимир Жириновский и Ксения Собчак.

Ранее сообщалось, что, отвечая на просьбу посольства России в Латвии согласовать организацию выездных пунктов досрочного голосования на выборах президента РФ еще в 12 городах Латвии, помимо избирательных участков в Риге, Даугавпилсе и Лиепае, Министерство иностранных дел (МИД) одобрило открытие участков только в пяти дипломатических помещениях.

МИД разрешил организовать участки для голосования на выборах президента России 18 марта этого года в помещениях посольства в Риге, в консульском отделе и отделе соцобеспечения посольства, а также в генеральных консульствах в Лиепае и Даугавпилсе.

Комментарии 54
Избранник народа3 часа назад
А что значат, по мнению Пабрикушки, демократические выборы? Они какие? Например в Латвии вообще отсутствуют выборы президента страны. Таким образом о какой-либо демократии в Латвии говорить не приходится вообще. В России же проходят всеобщие выборы президента по процедуре абсолютно демократичной и прозрачной, с международными наблюдателями, прозрачными урнами, видеофиксацией и т.д. А этому все " божья роса". Самому то не смешно?
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Путин наш Президент3 часа назад
Говорить про демократические выборы в Латвии, когда 12% населения лишены права голоса как-то уж совсем за гранью. Но кто бы не победил на выборах в Латвии, победит Пабрикс, ибо оно не тонет
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Маргарита Ершова3 часа назад
Кто бы говорил о демократии! В своей стране разберитесь,у вас вообще никаких выборов нет! Брюссель сказал,американцы утвердили,все готово!страна где не имеют права голоса больше половины населения,громче всех кричит о демократии,позор!
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