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В ходе выступления мэра Вентспилса Айвара Лембергса в эфире телеканала RīgaTV 24, где состоялась беседа по так называемому "делу олигархов", депутат Сейма Артусс Кайминьш появился в эфире не в свое время со словами: "Вы обманываете! Когда мы уже Вас посадим?!", передает KasJauns.lv.

Ведущий программы попросил Кайминьша не вмешиваться и напомнил, что его эфирное время наступит через 15 минут.

Лембергс назвал Кайминьша "изгнанным актером и никчемным политиком, который постоянно стремится к славе".

В свою очередь, Кайминьш, игнорируя замечания ведущего, начал интересоваться у градоначальника Вентспилса, "когда уже он наконец будет арестован".

"Вы меня боитесь. Так смените памперс! Вы же отозвали свою кандидатуру на пост мэра Вентспилса", - сыронизировал Лембергс.

После повторной просьбы ведущего удалиться, депутат покинул студию.

Negaidīta tikšanās ēterā - @artuss pārtrauc "Ziņu TOP5", kad tur viesojas @AivarsLembergs - politiķi neskopojas ar savstarpējiem novērtējumiem par otra padarīto. pic.twitter.com/q1Nti7PUeR — RIGATV24 (@RIGATV24) 22 января 2018 г.

Напомним, как ранее писал Mixnews, депутат Сейма Артусс Кайминьш решил бросить вызов Айвару Лембергсу и стартовать на муниципальных выборах в Вентспилсе в 2017 году, выставив свою кандидатуру на пост мэра города. Однако политик потом передумал баллотироваться.