Лембергс Кайминьшу: Вы меня боитесь. Смените памперс! (6)

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Политика | 23 января 2018 года, 08:03

В ходе выступления мэра Вентспилса Айвара Лембергса в эфире телеканала RīgaTV 24, где состоялась беседа по так называемому "делу олигархов", депутат Сейма Артусс Кайминьш появился в эфире не в свое время со словами: "Вы обманываете! Когда мы уже Вас посадим?!", передает KasJauns.lv.

Ведущий программы попросил Кайминьша не вмешиваться и напомнил, что его эфирное время наступит через 15 минут.

Лембергс назвал Кайминьша "изгнанным актером и никчемным политиком, который постоянно стремится к славе".

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В свою очередь, Кайминьш, игнорируя замечания ведущего, начал интересоваться у градоначальника Вентспилса, "когда уже он наконец будет арестован".

"Вы меня боитесь. Так смените памперс! Вы же отозвали свою кандидатуру на пост мэра Вентспилса", - сыронизировал Лембергс.

После повторной просьбы ведущего удалиться, депутат покинул студию.

Напомним, как ранее писал Mixnews, депутат Сейма Артусс Кайминьш решил бросить вызов Айвару Лембергсу и стартовать на муниципальных выборах в Вентспилсе в 2017 году, выставив свою кандидатуру на пост мэра города. Однако политик потом передумал баллотироваться.

Комментарии 6
Vadim Voronov2 часа назад
Достойно этой чушке, ответил Лембергс
1
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Св2 часа назад
Ну как басню Крылова не вспомнить? :)))
По улицам Слона водили,
Как видно напоказ —
Известно, что Слоны в диковинку у нас —
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться»,
10 Ей шавка говорит: «тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает».—
«Эх, эх!» ей Моська отвечает:
«Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!»
1
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Тимо Фей2 часа назад
Чепушило местный
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