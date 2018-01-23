Лембергс Кайминьшу: Вы меня боитесь. Смените памперс! (6)
В ходе выступления мэра Вентспилса Айвара Лембергса в эфире телеканала RīgaTV 24, где состоялась беседа по так называемому "делу олигархов", депутат Сейма Артусс Кайминьш появился в эфире не в свое время со словами: "Вы обманываете! Когда мы уже Вас посадим?!", передает KasJauns.lv.
Ведущий программы попросил Кайминьша не вмешиваться и напомнил, что его эфирное время наступит через 15 минут.
Лембергс назвал Кайминьша "изгнанным актером и никчемным политиком, который постоянно стремится к славе".
В свою очередь, Кайминьш, игнорируя замечания ведущего, начал интересоваться у градоначальника Вентспилса, "когда уже он наконец будет арестован".
"Вы меня боитесь. Так смените памперс! Вы же отозвали свою кандидатуру на пост мэра Вентспилса", - сыронизировал Лембергс.
После повторной просьбы ведущего удалиться, депутат покинул студию.
Negaidīta tikšanās ēterā - @artuss pārtrauc "Ziņu TOP5", kad tur viesojas @AivarsLembergs - politiķi neskopojas ar savstarpējiem novērtējumiem par otra padarīto. pic.twitter.com/q1Nti7PUeR— RIGATV24 (@RIGATV24) 22 января 2018 г.
Напомним, как ранее писал Mixnews, депутат Сейма Артусс Кайминьш решил бросить вызов Айвару Лембергсу и стартовать на муниципальных выборах в Вентспилсе в 2017 году, выставив свою кандидатуру на пост мэра города. Однако политик потом передумал баллотироваться.
По улицам Слона водили,
Как видно напоказ —
Известно, что Слоны в диковинку у нас —
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться»,
10 Ей шавка говорит: «тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает».—
«Эх, эх!» ей Моська отвечает:
«Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!»