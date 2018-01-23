В России предложили экономически ответить на запрет русских школ в Латвии (48)

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Политика | 23 января 2018 года, 20:32

России следует подготовить ответ в виде экономических ограничений, если в Латвии будет одобрен перевод школ нацменьшинств на латышский язык обучения. Об этом заявил глава Комитета Российской Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает ТАСС.

Депутат отметил, что подобный подход является дискриминирующим для почти трети населения Латвии, которое относится к национальным меньшинствам.

По словам парламентария, без полноценного школьного образования на родном языке русскоязычное население республики вправе рассчитывать лишь на бытовое общение между собой, а новым поколениям граждан Латвии, которые будут причислять себя к нацменьшинствам, грозит "неграмотность и потеря национальной идентичности".

В этих условиях России не следует оставлять без ответа действия официальных латвийских властей по принудительной ассимиляции российских соотечественников.

"Если сейм одобрит эту реформу, я считаю, имеет смысл предложить Правительству России принять меры экономического воздействия, например, ограничив транзит грузов через латвийские порты", — приводит информагентство мнение Калашникова.

При этом в случае если русские школы в республике станут платными, глава профильного комитета Госдумы предложил подумать над идеей введения налога на предпринимателей, поставляющих свои грузы через рижский порт, для того чтобы впоследствии направлять средства на открытие в стране российских школ.

Как сообщалось, 23 января правительство Латвии одобрило предложение Министерства образования и науки о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения.

Источник: tass.ru

Комментарии 48
Алексей Алексеев1 час назад
ну вот и допрыгались латыши.жили худо а станет еще хуже
1
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хи их их1 час назад
Сопляк, да же этого не знаешь, а мелишь ерунду.
В стране, где единственная отрасль которая дает доход,это пилить лес.И по сути всё.
Остальное всё прое... танцевали.
2
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О1 час назад
Так гдеж вы раньше были? Почему поезда из Китая идут через Россию? Почему газ закупается у России? Почему используется воздушное пространство России латвийская национальная авиакомпания? Потому что Patriot брехло!
2
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