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России следует подготовить ответ в виде экономических ограничений, если в Латвии будет одобрен перевод школ нацменьшинств на латышский язык обучения. Об этом заявил глава Комитета Российской Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает ТАСС.

Депутат отметил, что подобный подход является дискриминирующим для почти трети населения Латвии, которое относится к национальным меньшинствам.

По словам парламентария, без полноценного школьного образования на родном языке русскоязычное население республики вправе рассчитывать лишь на бытовое общение между собой, а новым поколениям граждан Латвии, которые будут причислять себя к нацменьшинствам, грозит "неграмотность и потеря национальной идентичности".

В этих условиях России не следует оставлять без ответа действия официальных латвийских властей по принудительной ассимиляции российских соотечественников.

"Если сейм одобрит эту реформу, я считаю, имеет смысл предложить Правительству России принять меры экономического воздействия, например, ограничив транзит грузов через латвийские порты", — приводит информагентство мнение Калашникова.

При этом в случае если русские школы в республике станут платными, глава профильного комитета Госдумы предложил подумать над идеей введения налога на предпринимателей, поставляющих свои грузы через рижский порт, для того чтобы впоследствии направлять средства на открытие в стране российских школ.

Как сообщалось, 23 января правительство Латвии одобрило предложение Министерства образования и науки о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения.

Источник: tass.ru