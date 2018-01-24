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В комитете Государственной думы Российской федерации (РФ), обсуждая вопрос о постепенном переходе латвийских школ к обучению на латышском языке, один из депутатов предложил ввести личные санкции против председателя Рижской думы Нила Ушакова ("Согласие").

На заседании комитета, ответственного за сотрудничество стран СНГ и связь с соотечественниками, в качестве гостя присутствовал представитель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

Депутат Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Павел Шперов предложил ввести личные санкции против политиков, которые нарушают права русскоязычных, в том числе против Ушакова, который не поддержал протесты против перехода школ на латышский язык.

Как заявил агентству ЛЕТА сам рижский мэр, ему трудно понять людей, которые рассказывают о проблемах Латвии депутатам парламента другого государства. Если ты борешься за что-то в Латвии, ты обязан пытаться убедить в этом депутатов латвийского парламента, сказал политик.

"Ты латвийский политик, вот и говори со своими латвийскими коллегами и жителями Латвии. Комментировать высказывания единственного депутата ЛДПР мне сложно", - указал Ушаков.

Напомним, вчера, 23 января, Кабинет министров принял поправки к закону об образовании и утвердил постепенный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях на госязык. Реформа вступит в силу с 1 сентября 2019 года.